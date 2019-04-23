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Вірші на Великдень 2019: найкращі привітання у віршах з Пасхою
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Привітання з Великоднем у віршах подарують чудовий настрій вашим рідним та друзям на пасхальні свята! Зібрали для вас красиві вітання у віршах українською мовою для найближчих. Смачної паски вам, Христос Воскрес!
Вірші на Великдень 2019 у найсвітліше християнське свято не залишать байдужими ваших рідних та друзів. Зібрали для вас красиві привітання з Великоднем у віршах, а також прикольні поздоровлення на Пасху, які неодмінно змусять усміхнутися.
Тут більше: Привітання з Великоднем українською мовою
Нагадаємо, що вітати один одного з Воскресінням Христовим цьогоріч українці будуть 28 квітня. Однак рекомендуємо підібрати найкращі вірші про Пасху на українській мові заздалегідь, аби надіслати великодні привітання одразу після святкової відправи.
Привітання з Великоднем у віршах
***
"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
***
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
***
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!
***
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
***
З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості і щасті.
Паски посвятим, і згадаєм рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку щоб жили!
Любові вам, надії, сил і віри!
***
Із Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов'ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
Прикольний вірш до Великодня
Хай вовком завиють москалi,
І хай заверещать, як свині!
Свято нині на моїй землi –
Паска йде по Україні!
Хронічного здоров'я вам,
Рецидивуючого щастя,
Гіпертонічної зарплати нам,
І хай нас обійде нещастя!
Вагітного нам гаманця!
Який за свято порідіє.
І Пасочки, й свяченого яйця,
І хай збуваються надії.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Короткі великодні вірші з Пасхою
***
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
***
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Хай в кошик Вам ляжуть баранчик i паска,
шматочок сальця, запашная ковбаска
i писанок пару з корiнчиком хрону —
хай плине достаток до Вашого дому.
Ще можна поставити меду горнятко
щоб справи у Вас цiлий рiк iшли гладко.
Христос Воскрес!
***
Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
***
За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
***
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
За Великдень!
***
Христос воскрес! – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі продукти освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Вірші на Великдень для дітей
Ваші дітки теж можуть привітати з Пасхою і вас, і рідних. Наприклад, розказавши віршик. Ось вам дитячі вірші про Великдень, яких ви можете навчити своїх дітей.
***
Гарна писанка у мене,
Мабуть, кращої й нема.
Мама тільки помагала,
Малювала ж я сама.
Змалювала дрібно квіти,
Вісім хрестиків малих,
І дрібнюсінько ялинку
І поясочок поміж них.
Хоч не зразу змалювала,
Зіпсувала п'ять яєць, –
Та як шосте закінчила,
Тато мовив: "Молодець!"
Я ту писанку для себе,
Для зразочка залишу,
А для мами і для тата
Дві ще кращі напишу.
К. Перелісна
***
Христос Воскрес! Усе радіє,
Сміється сонечко з небес,
Прозора річечка леліє –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
В траві фіалочки зітхають
І пролісок тремтить увесь,
Розквітла яблунька аж сяє –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Дзвенять пташки у полі, в лісі;
І дзвін співає до небес,
Де білі хмарки розплилися –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
***
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину.
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, вам дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків чекаймо,
"Христос Воскрес!" усі разом заспіваймо.
Це цікаво: Картинки з Пасхою: листівки і відкритки для привітання
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