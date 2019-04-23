Вірші на Великдень 2019: найкращі привітання у віршах з Пасхою

Привітання з Великоднем у віршах подарують чудовий настрій вашим рідним та друзям на пасхальні свята! Зібрали для вас красиві вітання у віршах українською мовою для найближчих. Смачної паски вам, Христос Воскрес!

Вірші на Великдень 2019 у найсвітліше християнське свято не залишать байдужими ваших рідних та друзів. Зібрали для вас красиві привітання з Великоднем у віршах, а також прикольні поздоровлення на Пасху, які неодмінно змусять усміхнутися.

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Нагадаємо, що вітати один одного з Воскресінням Христовим цьогоріч українці будуть 28 квітня. Однак рекомендуємо підібрати найкращі вірші про Пасху на українській мові заздалегідь, аби надіслати великодні привітання одразу після святкової відправи.

Привітання з Великоднем у віршах

***

"Христос воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

***

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров'я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість

Не залишає вас у всі дні вашого життя!

***

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля –

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

В Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

***

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

***

Із Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов'ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

Прикольний вірш до Великодня

Хай вовком завиють москалi,

І хай заверещать, як свині!

Свято нині на моїй землi –

Паска йде по Україні!

Хронічного здоров'я вам,

Рецидивуючого щастя,

Гіпертонічної зарплати нам,

І хай нас обійде нещастя!

Вагітного нам гаманця!

Який за свято порідіє.

І Пасочки, й свяченого яйця,

І хай збуваються надії.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Короткі великодні вірші з Пасхою

***

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай в кошик Вам ляжуть баранчик i паска,

шматочок сальця, запашная ковбаска

i писанок пару з корiнчиком хрону —

хай плине достаток до Вашого дому.

Ще можна поставити меду горнятко

щоб справи у Вас цiлий рiк iшли гладко.

Христос Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

Христос воскрес!

***

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

За Великдень!

***

Христос воскрес! – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі продукти освятились.

Христос воскрес – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Побажання на Пасху

Вірші на Великдень для дітей

Ваші дітки теж можуть привітати з Пасхою і вас, і рідних. Наприклад, розказавши віршик. Ось вам дитячі вірші про Великдень, яких ви можете навчити своїх дітей.

***

Гарна писанка у мене,

Мабуть, кращої й нема.

Мама тільки помагала,

Малювала ж я сама.

Змалювала дрібно квіти,

Вісім хрестиків малих,

І дрібнюсінько ялинку

І поясочок поміж них.

Хоч не зразу змалювала,

Зіпсувала п'ять яєць, –

Та як шосте закінчила,

Тато мовив: "Молодець!"

Я ту писанку для себе,

Для зразочка залишу,

А для мами і для тата

Дві ще кращі напишу.

К. Перелісна

***

Христос Воскрес! Усе радіє,

Сміється сонечко з небес,

Прозора річечка леліє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

В траві фіалочки зітхають

І пролісок тремтить увесь,

Розквітла яблунька аж сяє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Дзвенять пташки у полі, в лісі;

І дзвін співає до небес,

Де білі хмарки розплилися –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину.

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, вам дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків чекаймо,

"Христос Воскрес!" усі разом заспіваймо.

Поздоровлення на українській мові з Великоднем

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