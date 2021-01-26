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Перший рівень Hitman 3 пройшли за рекордні 8 секунд: відео

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Перший рівень Hitman 3 пройшли за лічені хвилини - фото 1
Перший рівень Hitman 3 пройшли за лічені хвилини

Спідраннери часто дивують звичайних геймерів неймовірно швидкими проходженнями, часом досягаючи результатів за допомогою найабсурдніших ґлітчів і багів. Випадок з Hitman 3 узагалі приголомшив користувачів мережі.

У випадку з Hitman 3 перший рівень вдалося пройти за 8 секунд. Для цього геймеру знадобилася звичайнісінька кмітливість та відповідне розташування цілей.

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Встановити новий рекорд у місії On Top of the World вдалося спідраннеру під ніком Goron. Його результат зафіксували та підтвердили на сайті Speedrun.com у категорії Any%. Щоб завершити рівень за 8 секунд, геймер привернув увагу обох цілей і швидко ліквідував їх точними пострілами з пістолета.

Нагадаємо, що реліз Hitman 3 відбувся 20 січня на PC, PlayStation 4 і 5, Xbox One і Series X / S. Гра також доступна в Google Stadia і на Nintendo Switch через хмарний сервіс. Третя частина серії World of Assassination отримала найвищі оцінки в історії франшизи, а також показала найпотужніший цифровий старт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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