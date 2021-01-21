Hitman 3 запустили на Xbox Series X обійшла PS5: яка консоль виявилася кращою

З виходом нового покоління консолей битва між Xbox і PlayStation розгорілася ще дужче. Чи не останній аргумент у цій битві – продуктивність в іграх. Як повідомили головні експерти індустрії з Digital Foundry, з релізом Hitman 3 новинка від Microsoft вирвалася вперед, обійшовши конкурента.

У новому екшені Xbox Series X обійшла PS5 працюють при стабільних 60 кадрах на секунду з практично ідентичними налаштуваннями графіки.

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Однак PlayStation 5 поступається Xbox Series X у роздільній здатності. Перша видає 1800p, тоді як друга показує нативні 4K. А ось Series S досягає лише 1080p при зниженому якості текстур і тіней.

Однак же Sony обійшла конкурента у швидкості завантажень та продуктивності консолей минулого покоління. Як виявилося, з усіх старих пристроїв тільки PS4 Pro видає 1080p @ 60 fps. Решта працюють при 30 fps.

Нагадаємо, що реліз Hitman 3 відбувся у ніч на 21 січня. Стелс-екшен доступний на PC, PlayStation 4 і 5, Xbox One і Series X / S, а також у Google Stadia і Nintendo Switch через хмарний сервіс. Фінальна частина трилогії World of Assassination приємно здивувала критиків. До речі, хакерам вдалося зламати тайтл усього за кілька годин.

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