Буремний 2020 рік перетворили на безкоштовну гру: проходьте разом з нами

Минулий рік, справедливо чи ні, часто називали найгіршим у сучасній історії. За 12 місяців відбулося стільки, що сценаристам вистачить натхнення на десятки фільмів-катастроф. Ігрова індустрія теж не залишається осторонь.

Недавно вийшов безкоштовний сайдскролер, в якому можна заново пережити всі події 2020 року. Гайда це робити разом з нами!

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Починається 2020 Game миленько: приємна музика, заспокійливий пейзаж, спів пташок... А далі – ви й самі знаєте: пожежі, COVID-19, війна за туалетний папір, карантин й усі інші принади минулого року.

Зіграти у 2020 Game можна безкоштовно: сайдскролер доступний за цим посиланням і, на жаль, займе не так багато часу, як сам 2020 рік. Автор, втім, упевнений, що у 2021 році на нас чекає не менше сумнівних пригод.

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