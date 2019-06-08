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Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото

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Подорожі Канадою - фото 1
Подорожі Канадою / instagram.com/argenel

Канада щороку приймає до себе чимало туристів з різних куточків світу, але багато з них не помічають і частини з того, чим прекрасна ця країна. Готові насолодитись найкращими пейзажами та вуличними фото Канади?

Знайомтесь, Арген Елезі (Argen Elezi) – талановитий фотограф, який мешкає та працює у найбільшому місті Канади, Торонто. З юних років він обожнював малювати, але після бізнес-освіти у Йоркському університеті хлопець вирішив вивчати зйомку. А любов до мандрів вивела його вміння на новий рівень і допомогла виробити власний стиль.

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Роботи Аргена можна знати у Canadian Geographic, Lonely Planet, The Toronto Star, The Globe and Mail, The Huffington Post, CNN Travel та на багатьох інших ресурсах. Не варто забувати і про акаунт Аргена в соцмережі Instagram, де у нього понад 79 тисяч підписників. Там він ділиться своїми мандрами Канадою, показуючи найкращі місця та моменти, які навряд чи помічають туристи.

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332775

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332776

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332777

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332778

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332779

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332780

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332781

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332782

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332783

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332784

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332785

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332786

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332787

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332788

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332789

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332790

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332791

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332792

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332793

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332794

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332795

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332796

Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото - фото 332797

Джерело всіх фото: instagram.com/argenel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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