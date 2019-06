Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото

Канада щороку приймає до себе чимало туристів з різних куточків світу, але багато з них не помічають і частини з того, чим прекрасна ця країна. Готові насолодитись найкращими пейзажами та вуличними фото Канади?

Знайомтесь, Арген Елезі (Argen Elezi) – талановитий фотограф, який мешкає та працює у найбільшому місті Канади, Торонто. З юних років він обожнював малювати, але після бізнес-освіти у Йоркському університеті хлопець вирішив вивчати зйомку. А любов до мандрів вивела його вміння на новий рівень і допомогла виробити власний стиль.

Роботи Аргена можна знати у Canadian Geographic, Lonely Planet, The Toronto Star, The Globe and Mail, The Huffington Post, CNN Travel та на багатьох інших ресурсах. Не варто забувати і про акаунт Аргена в соцмережі Instagram, де у нього понад 79 тисяч підписників. Там він ділиться своїми мандрами Канадою, показуючи найкращі місця та моменти, які навряд чи помічають туристи.

Джерело всіх фото: instagram.com/argenel

