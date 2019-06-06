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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту

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Чарівні фото з дрона - фото 1
Чарівні фото з дрона / vnrherdsxr

Гонконг – чудове місто. Тут ви знайдете їжу на будь-який смак і гаманець, сотні кілометрів облаштованих пішохідних маршрутів, піщані пляжі і неймовірну архітектуру!

Віктор Ченг – талановитий фотограф-самоучка, оператор дрона і міський дослідник з Торонто, який наразі мешкає в Гонконзі. Він знімає архітектуру, міські пейзажі і аерофотознімки. На сторінку Віктора в Instagram підписані більше 125 000 людей!

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Хлопець ніколи не навчався на фотографа, всі основи вивчав сам, але це лише допомогло йому відкрити свій неповторний стиль і бачення. Крім міських вуличних пейзажів серед робіт Віктора чимало знімків з дрона, які також вражають оригінальним ракурсом зйомки і незвичайною колірною палітрою.

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Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332435

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332438

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Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332440

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332441

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332442

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332436

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332437

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332443

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332444

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332445

Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту - фото 332446

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Джерело: vnrherdsxr
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