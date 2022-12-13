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Найкращі новорічні фільми та серіали за останні 5 років: добірка для святкового настрою
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Вмикайте фільми про Різдво та Новий рік, адже це невіддільна ознака зимових свят! Зібрали для вас найкращі зимові кінострічки для всієї родини.
Новорічні свята минуть вдало, якщо додати перегляд тематичних стрічок про Різдво, Санту, ельфів та магію. Радіо MAXIMUM пропонує вам нові фільми про Різдво й Новий рік, які можна дивитися всією родиною.
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Пригоди S Миколая
- Оригінальна назва мовою фільму: Пригоди S Миколая
- Жанр: кінокомедія, сімейний фільм
- Країна: Україна
- Режисер: Семен Горов
- У головних ролях: Максим Лучак, Василь Вірастюк, Марія Єфросиніна, Григорій Боковенко
- Тривалість: 77 хв
- Рік: 2018
Дивитися онлайн трейлер фільму Пригоди S Миколая:
Сюжет. Глядач побачить пригоди сім'ї у зимових Карпатах, адже вони натрапили на Миколая. Але чи того, про якого всі знають: доброго, усміхненого святого з подарунками? Все не може бути так просто...
Лускунчик і чотири королівства
- Оригінальна назва мовою фільму: The Nutcracker and the Four Realms
- Жанр: фентезі, драма, фільм про Різдво і фільм-містерія
- Країна: США
- Режисер: Лассе Гальстрем і Джо Джонсон
- У головних ролях: Кіра Найтлі, Морган Фрімен, Меттью Макфедієн, Маккензі Фой, Гелен Міррен
- Тривалість: 99 хв
- Рік: 2018
Дивитися онлайн трейлер фільму Лускунчик і чотири королівства:
Сюжет. Відома історія про Лускунчика набуває нових барв та повниться новими персонажами. Яскравий та магічний фільм переносить глядачів у казковий світ, який причаївся зовсім поруч. Там чатують злі істоти та очікують добрі герої. Проте хто є хто? Важко розгадати з першого погляду. Як уникнути помилки та врятувати світ?
Хлопчик на ім'я Різдво
- Оригінальна назва мовою фільму: A Boy Called Christmas
- Жанр: для всієї родини, фентезі
- Країна: Великобританія
- Режисер: Ґіл Кінан
- У головних ролях: Генрі Ловфулл, Тобі Джонс, Саллі Гокінз, Крістен Віґ, Міхіль Гаусман, Зої Коллетті, Стівен Мерчант, Джоел Фрай, Руне Темте, Джим Бродбент і Меґґі Сміт
- Тривалість: 106 хв
- Рік: 2021
Дивитися онлайн трейлер фільму Хлопчик на ім'я Різдво:
Сюжет. Хлопчик Ніколас живе з татом у занедбаній хатині, адже грошей не вистачає. Щоб мати змогу пережити зиму, батько вирушає у небезпечну подорож за вказівкою короля. Мета – принести те, що підтвердить існування дива та поверне людям віру. Але історія не про тата, а про хлопчика, який вирушить навздогін за батьком та переживе багато пригод: приємних і небезпечних.
Містер Джангл і різдвяна подорож
- Оригінальна назва мовою фільму: Jingle Jangle: A Christmas Journey
- Жанр: мюзикл
- Країна: США
- Режисер: Девід Е. Талберт
- У головних ролях озвучання: Форест Вітакер, Кіган-Майкл Кі, Х'ю Бонневілл, Аніка Ноні Роуз, Філісія Рашад, Ліза Давіна Філіп, Рікі Мартін, Мадален Міллз
- Тривалість: 119 хв
- Рік: 2020
Дивитися онлайн трейлер фільму Містер Джангл і різдвяна подорож:
Сюжет. Ця музична пригода створена для перегляду всією родиною. Жив-був Джеронікус Джангл – легендарний виробник іграшок. Його вироби вражали й старих, й малих, й досвідчених. Проте учень майстра зраджує його. Після крадіжки Джангл падає духом, але його маленька онука не дає старому сумувати й наштовхує на гарну ідею. Чи прокинеться задавнена магія?
Замок на Різдво
- Оригінальна назва мовою фільму: A Castle for Christmas
- Жанр: романтична комедія
- Країна: Великобританія, США
- Режисер: Мері Ламберт
- У головних ролях озвучання: Брукс Шілдс, Кері Елвіс, Лі Росс, Ванесса Грасс, Сюзанн Браун, Енді Ошо, Марк Флайшманн, Ейлід Лоан, Тіна Грей, Стівен Освальд
- Тривалість: 99 хв
- Рік: 2021
Дивитися онлайн трейлер фільму Замок на Різдво:
Сюжет. Софі Браун їде у Шотландію. Вона відома письменниця і їй потрібно на деякий час переїхати, тож Софі збирається придбати будинок. Але це невеликий замок, власник якого не хоче продавати його іноземці. Герцог та Софі сперечаються, шукають компроміс. Чи вдасться їм порозумітися?
Різдвяні хроніки 2
- Оригінальна назва мовою фільму: The Christmas Chronicles 2
- Жанр: фентезі, комедія
- Країна: США
- Режисер: Кріс Коламбус
- У головних ролях озвучання: Голді Гоун, Курт Рассел, Джуда Льюїс, Джуліан Деннісон, Кімберлі Уїльямс-Пейслі, Дербі Кемп, Джазір Бруно, Тайріз Гібсон, Патрік Галлахер, Аманда Клегхорн
- Тривалість: 115 хв
- Рік: 2020
Дивитися онлайн трейлер фільму Різдвяні хроніки 2:
Сюжет. Це продовження історії про те, як брат та сестра врятували Різдво. За два роки все зазнало змін. Кейт тепер норовливий підліток і вона вирішує втекти з дому. Тим часом Белснікель загрожує знищити Північний полюс, а це пахне новими пригодами заради порятунку Різдва.
Щасливого Різдва
- Оригінальна назва мовою фільму: Last Christmas
- Жанр: романтична кінокомедія
- Країна: США, Великобританія
- Режисер: Пол Фейґ
- У головних ролях озвучання: Емілія Кларк, Генрі Ґолдінґ, Мішель Єо, Емма Томпсон
- Тривалість: 125 хв
- Рік: 2019
Дивитися онлайн трейлер фільму Щасливого Різдва:
Сюжет. Щемлива історія, яка просякнута різдвяним духом, змусить глядачів то сміятися, то плакати. Звичайна буденність переплітається з таємничими несподіванками та поглинає всіх у вихор святкового дива. Головні герої зустрічаються при загадкових обставинах і їхнє спілкування сповнене збігів. Чи все ж все йде за планом і жодних сюрпризів?
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