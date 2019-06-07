Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Google Maps тепер показує швидкість руху при поїздках на автомобілі

  • 15
Інформація про шкидкість відображатиметься на екрані - фото 1
Інформація про шкидкість відображатиметься на екрані

Компанія Google без гучного анонсу додала спідометр у реальному часі до свого додатка Google Maps. Це дозволяє стежити за швидкістю руху на автомобілі.

Ця функція доповнює недавно анонсований режим повідомлень про місцеве обмеження швидкості. Відображення поточної швидкості руху можна активувати в меню налаштувань, а саме повідомлення демонструється в лівому нижньому кутку програми під час поїздки на автомобілі.

І ще: Huawei прокоментувала чутки про скорочення виробництва

Ця функція - лише одна з багатьох, які потрапили у Google Maps після початкової появи в додатку Waze, який Google купила ще у 2013 році.

Серед інших можливостей, які перекочували, можна назвати повідомлення про обмеження швидкості, повідомлення про дорожні аварії, повідомлення про камери контролю швидкості.

Функція дозволить не відволікатися під час руху - фото 332706

Поки що спідометр у Google Maps доступний не для всіх користувачів. Про доступність нової функції вже повідомляли користувачі в Аргентині, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канаді, Чехії, Фінляндії, Німеччини, Індії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Швеції, Тайвані, Великобританії і США.

Також повідомляється, що ця функція наразі недоступна в Android Auto, але є в додатку Auto.

Читайте також: Стало відомо, коли вийде фірмова прошивка MIUI 11, і це буде не скоро

Джерело: engadget
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Україна – Данія: вигравай квитки на суперматч відбору на Євро 2020 з гандболу
  • 17:07
  • 15
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • 04 червня, 15:14
  • 1363
ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
  • 03 червня, 16:20
  • 1345
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто