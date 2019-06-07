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Google Maps тепер показує швидкість руху при поїздках на автомобілі
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Компанія Google без гучного анонсу додала спідометр у реальному часі до свого додатка Google Maps. Це дозволяє стежити за швидкістю руху на автомобілі.
Ця функція доповнює недавно анонсований режим повідомлень про місцеве обмеження швидкості. Відображення поточної швидкості руху можна активувати в меню налаштувань, а саме повідомлення демонструється в лівому нижньому кутку програми під час поїздки на автомобілі.
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Ця функція - лише одна з багатьох, які потрапили у Google Maps після початкової появи в додатку Waze, який Google купила ще у 2013 році.
Серед інших можливостей, які перекочували, можна назвати повідомлення про обмеження швидкості, повідомлення про дорожні аварії, повідомлення про камери контролю швидкості.
Поки що спідометр у Google Maps доступний не для всіх користувачів. Про доступність нової функції вже повідомляли користувачі в Аргентині, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канаді, Чехії, Фінляндії, Німеччини, Індії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Швеції, Тайвані, Великобританії і США.
Також повідомляється, що ця функція наразі недоступна в Android Auto, але є в додатку Auto.
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