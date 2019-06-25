Найкращі поради для тих, хто не може рано прокинутися

Сучасний ритм життя, а також постійні стреси часто стають причиною появи безсоння. Натомість проблеми зі сном можуть негативно вплинути на здоров'я, знизити вашу продуктивність та погіршити емоційний стан. Розповідаємо вам, як нормалізувати сон і навчитися прокидатися рано!

Існує кілька дієвих порад, які допоможуть не лише вчасно вкластися у ліжко, а й повноцінно відпочити протягом ночі. Читайте далі, аби скористатися ними саме сьогодні!

І ще: Медики розповіли, яким має бути раціон влітку

Ніяких гаджетів за годину до сну

Ученими доведено, що яскраве світло смартфонів, планшетів і ноутбуків порушує вироблення мелатоніну – гормону регуляції сну. Дуже важливо вчасно лягати спати (не пізніше 23:00) і повноцінно висипатися, тому що дефіцит сну та деякі інші фактори здатні уповільнити секрецію мелатоніну та повністю її заблокувати, спровокувавши тим самим масу проблем зі здоров'ям. Серед останніх – порушення сну, добових ритмів, а також рак. Якщо вже дуже треба посидіти в телефоні перед сном – активуйте в ньому "нічний режим" або встановіть яскравість екрана на мінімум.

Вечеряйте особливими продуктами

Незадовго до сну можна випити тепле молоко. Продукт містить у своєму складі альфа-лактальбумін. Білок, який сприяє виробленню мелатоніну, а також викликає бажання спати. Крім того, в молоці міститься кальцій, який сприяє хорошому засвоєнню білка. Також до "снодійних" продуктів належать банани, фісташки, жирна риба та сир.

Ніяких трекерів сну

На сьогодні чимало людей користуються фітнес-трекерам для відстеження фаз сну та його якості. Однак таке рішення може тільки погіршити сон та навіть підвищити тривожність. Люди починають акцентувати увагу на засипанні і турбуватися про його якість. Більше про це читайте тут!

Займіться медитацією

За допомогою медитації можна зменшити вироблення гормону стресу (кортизолу). Таким способом можна знизити напругу, розслабитися та підготуватися до сну. В мережі є багато навчальних медитації відео як для новачків, так і для просунутих людей.

Облаштуйте комфортну зону для сну

Перед сном небажано лежачи в ліжку, "залипаючи" в телефоні. Мозок починає звикати, що в ліжку потрібно бути активним. У результаті людям важко заснути. Також не рекомендується читати книги там, де спиш. Найкраще за годину до відбою не займатися інтелектуальною діяльністю, щоб дати час мозку підготуватися до сну.

Охолодіть спальню

Спати потрібно в прохолодному приміщенні. Для цього у літній період підійде кондиціонер. В ідеалі температура повітря в спальні не повинна перевищувати 20 ⁰С. Таким чином буде легше заснути.

У спальні має бути прохолодно

Покліпайте очима

Лежачи в ліжку в темряві активно кліпайте протягом 60 секунд. Тоді сильніше захочеться спати. Однак потрібно враховувати, що цей метод працює не у всіх людей.

Спробуйте сьогодні використати кілька порад, аби зробити ваш сон міцним. Бережіть себе та своє здоров'я, а завтрашній день починайте з самісінького ранку, аби встигнути якомога більше. Не забувайте й про те, що літо не планує зупинятися!

Читайте також: Що робити, якщо сексу в житті стає менше, ніж було раніше