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Медики розповіли, яким має бути раціон влітку

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Влітку особливо важливо їсти сезонні овочі та фрукти - фото 1
Влітку особливо важливо їсти сезонні овочі та фрукти

Літній сезон – час, сприятливий для переходу на здорову їжу. Щоб не спровокувати загострення хронічних захворювань, лікар-дієтолог дав кілька порад, які допоможуть перейти на правильне харчування.

Експерт рекомендує перейти на нежирні сорти м'яса: кролик або птиця, збільшити кількість споживаної рослинної їжі та риби. Тваринні жири викликають підвищене потовиділення, тому краще в спеку їх виключити з раціону.

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Влітку корисно відмовитися від білого борошна та рафінованого цукру, отримуючи глюкозу з фруктів. Рекомендовано включити в раціон зелень і сезонні овочі, але споживати їх у першій половині дня. Подібне правило допоможе уникнути проблем з шлунково-кишкового тракту.

Влітку налягайте на овочі та фрукти - фото 335987

Важливо, щоб співвідношення овочів і фруктів становило 2 до 1, при цьому краще їсти їх окремо. Можна готувати вітамінні смузі із зелені і фруктів з високим вмістом клітковини.

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Джерело: Med2
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