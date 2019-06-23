Медики розповіли, яким має бути раціон влітку

Літній сезон – час, сприятливий для переходу на здорову їжу. Щоб не спровокувати загострення хронічних захворювань, лікар-дієтолог дав кілька порад, які допоможуть перейти на правильне харчування.

Експерт рекомендує перейти на нежирні сорти м'яса: кролик або птиця, збільшити кількість споживаної рослинної їжі та риби. Тваринні жири викликають підвищене потовиділення, тому краще в спеку їх виключити з раціону.

І ще: 5 літніх фруктів, які позитивно впливають на вашу фігуру

Влітку корисно відмовитися від білого борошна та рафінованого цукру, отримуючи глюкозу з фруктів. Рекомендовано включити в раціон зелень і сезонні овочі, але споживати їх у першій половині дня. Подібне правило допоможе уникнути проблем з шлунково-кишкового тракту.

Важливо, щоб співвідношення овочів і фруктів становило 2 до 1, при цьому краще їсти їх окремо. Можна готувати вітамінні смузі із зелені і фруктів з високим вмістом клітковини.

Читайте також: Як приготувати домашнє морозиво з полуниці за 2 хвилини: смачний рецепт