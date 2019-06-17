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Науковці назвали несподівану причину появи безсоння
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Якщо ви користуєтесь фітнес-браслетами, то у нас для вас не вельми радісна новина. Як з'ясувалося, такий тип гаджетів може не лише стежити за вашою фізичною активністю, а й ставати на заваді здоровому сну.
На думку науковців, бажання краще виспатися, керуючись показниками таких пристроїв, може привести до протилежного результату.
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Функція моніторингу сну передбачає розміщення гаджета на ліжку або поруч з ним – пристрій підраховує біометричні показники, на підставі яких видає оцінки та рекомендації щодо поліпшення режиму дня. Такий аналіз може бути корисним для деяких користувачів, але, за даними дослідників Центру сну Північної Дакоти, в низці випадків власники "розумних" браслетів стають одержимі ідеєю поліпшення сну, здатною привести до його порушення.
Експерти відзначили, що у деяких користувачів трекерів сну може розвинутися ортосомнія – бажання досягти оптимального режиму неспання за всяку ціну. Нав'язлива ідея набрати "правильні" цифри не тільки не допомагає виспатися, але і здатна спровокувати безсоння. Результатом таких експериментів, за словами дослідників, нерідко стають порушення сну, що вимагають дорогого лікування.
Учені порекомендували власникам гаджетів сприймати показання моніторингу сну лише як приблизну оцінку, а не керівництво до дії.
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