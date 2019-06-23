Що робити, якщо сексу в житті стає менше, ніж було раніше

Надмірна зайнятість сучасних пар призводить до того, що сексу у них стає все менше і менше. Спробуймо розібратися, що потрібно зробити, аби одне з найулюбленіших занять зовсім не зникло з вашого життя.

Чоловіки затримуються на роботі, жінки також працюють, встигаючи поратися ще й по дому. До цього додаємо дітей, хронічний стрес, перевтому, а також дефіцит сну. Всі ці проблеми не дають нормально розслабиться і приділити увагу один одному. Але ж для гарного сексу потрібен час, сили і бажання.

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Розповідаємо вам про ідеальний вихід, який дозволить зробити секс регулярнішим. Рекомендуємо займатися плануванням цього процесу.

Якщо ви тотально зайняті протягом дня і розписана кожна секунда, то секс за розкладом буде як ніколи доречним. Ви встигнете і підготуватися до нього, і правильно налаштуватися.

Серед позитивних моментів такого планування – ви точно знаєте, що можна відкласти турботи на потім і налаштувати себе на інтимну близькість. Звичайно ж, це зовсім не означає, що ваш секс буде якіснішим і насиченішим. Утім, уже потішить той факт, що секс таки буде.

Спробуйте скористатися цією порадою. Цілком імовірно, що вона виведе ваші інтимні стосунки на якісно новий рівень.

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