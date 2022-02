Нацвідбір на Євробачення 2022: слухайте онлайн усі пісні фіналістів

Уже 12 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2022. Слухайте на Радіо MAXIMUM пісні усіх учасників, які поборються за можливість представити Україну на пісенному конкурсі у Турині!

Цьогоріч Нацвідбір на Євробачення 2022 пройде з певними змінами. Боротьба за можливість представити Україну на пісенному конкурсі пройде лише на фінальній стадії. А участь у ній візьмуть відразу 8 учасників. Гайда слухати на Радіо MAXIMUM усі пісні фіналістів!

Це цікаво: Відомі імена ведучих Євробачення 2022 у Турині

Уже став відомий порядок виступів учасників Нацвідбору на Євробачення 2022. Пропонуємо згідно з ним і ознайомлюватися з композиціями, з якими виконавці боротимуться за перемогу!

Якщо вам дуже знайома назва гурту, то тут немає нічого дивного. Колектив у 2020 році теж штурмував Нацвідбір на Євробачення, але тоді їм не вдалося перемогти. Цьогоріч хлопці вирішили вкотре спробувати свої сили. І для цього вони випустили композицію "All be Alright".

Це цікаво: це уже третій реліз колективу після повернення вокаліста Юрія Каналоша. Певний час у гурті брав участь Вася Демчук, котрий нещодавно записав з Настею Каменських дуетну пісню "Sorry".

Хлопці наголошують на тому, що їхня пісня про неідеальність світу та віру в краще.

Ви – ваш найлютіший ворог! Важливо усвідомити, що іноді ми можемо бути засліплені емоціями, які не дозволяють нам мислити правильно. Ми думаємо, що нічого не можемо змінити, бо ми такі. "All Be Alright" – це зіткнення з власними думками та пристрастями, які нищать нас зсередини. Ми можемо битися з ними та перемогти їх, – розповідає Юрій Каналош.

Cloudless – All be Alright, слухайте онлайн пісню фіналістів Нацвідбору:

Текст і слова пісні All be Alright

If we'll stay here

And we'll drink here

Consequences might be some stress

My body is out of control

I don't like blood on the floor

I can't handle it

But I will try to fight

I will try to fight

I hope all be alright

I will try to fight fight fight

You can't break me

You can't stop me

You can't find out

What's on my mind

But don't be afraid babe

I wanna stop it

This demon inside in me

I'll be alright, yeah

I'll be alright, oh

I'll be alright, hey yeah

I'll be alright, yeah

It's screaming inside in me

Wanna get out of me

Morning can't fix night's issues

My body is out of control

Bitch better down to the floor

I can't handle it

But I will try to fight

I will try to fight

I hope all be alright

I will try to fight fight fight

You can't break me

You can't stop me

You can't find out

What's on my mind

But don't be afraid babe

I wanna stop it

This demon inside in me

I'll be alright, yeah

I'll be alright, oh

I'll be alright, hey yeah

I'll be alright, yeah

You can't break me

You can't stop me

You can't find out

What's on my mind

But don't be afraid babe

I wanna stop it

This demon inside in me

I'll be alright, yeah

I'll be alright, oh

I'll be alright, hey yeah

I'll be alright, yeah

Оцінка редакції Радіо MAXIMUM. Гурт Cloudless випустив чергову круту композицію. Щоправда, нам дуже вже бракує хуку, який запам'ятається слухачеві. А без нього, ми знаємо, перемогти у пісенному конкурсі дуже складно. У нашій редакції колектив поставили б на 6 місце.

Про виконавця Michael Soul ви теж мали б чути. Хлопець став популярним в Україні завдяки зйомці у гумористичному шоу "Ліга сміху". Він відповідав за вокальну складову у команді "Чайка".

Це також його не перша спроба потрапити на Євробачення. У 2019 році він боровся за можливість представити рідну Білорусь на пісенному конкурсі. Тоді перемогла співачка ZENA. Але і це ще не все. Виявляється, у 2017 році він співав на бек-вокалі дуету NaviBand, який представляв Білорусь на Євробаченні в Україні.

Це цікаво: Michael Soul – півфіналіст вокального шоу "Голос країни". Він боровся за перемогу у команді Тіни Кароль. Цікаво, чи вплине її присутність у суддівській трійці Нацвідбору на результат.

Michael Soul – Demons, слухайте онлайн пісню фіналіста Нацвідбору:

Текст і слова пісні Demons

What about demons in your head?

They just come at night, and scare you from inside

Deep inside, baby



Can you feel that smell, it's from the hell

Smell of sins that you want to forget

Misguided

You're misguided



Our demons

Our demons

Our demons

Our demons baby



Pride, greed, lust

Our demons

Wrath, gluttony, envy, sloth

Our demons



I'm your demon

I'm your demon



Tell me what you feel, when your demons come

Oh, they shut you down, force you to disguise

Kill your consciousness, close your eyes

You're not strong enough to fight these lies

Baby, don't give up, there's life inside

Now it's time to rise, rise and shine

Find the part you lost on the other side



Our demons

Our demons

Our demons

Our demons baby



Pride, greed, lust

Our demons

Wrath, gluttony, envy, sloth

Our demons



I'm your demon

I'm your demon

I'm your demon

I'm your...

Оцінка редакції Радіо MAXIMUM. Michael Soul – найсильніший вокаліст цього Нацвідбору. Тож якщо враховувати лише вокальні дані, то він однозначно мав би посісти першу позицію. Але ми знаємо, що важливу роль також відіграватиме постановка, а вона поки під секретом. Пісня мелодійна та з гарним посилом. І ми вважаємо, що учасник сміливо мав би посісти 3 місце.

Це крутий і веселий колектив, який взяв собі за мету відродити український фанк. Хлопці змушують підірватися з місця та відразу ж танцювати. І тут немає нічого дивного.

Це цікаво: Our Atlantic активно порівнюють з ісландськими представниками на Євробаченні 2021 Daði og Gagnamagnið. Якщо так придивитися, то певна подібність є. І вона, безсумнівно, криється у шаленій та душевній енергетиці.

Our Atlantic – Моя любов, слухайте онлайн пісню фіналіста Нацвідбору:

Текст і слова пісні Моя любов

Чорні брови карі очі

Пасували лиш одній тобі

Дикий погляд кров із носа

Ось і всі про тебе спогади



Ти сиділа проти мене гола і зла

Ти сама у цьому всьому винна була

Ти вже нікому непотрібна така



Ти сиділа проти мене гола і зла

Ти сама у цьому всьому винна була

Ти вже нікому непотрібна така



Ти безсердечною була

Моя любов тобі чужа



Вранці ллються вони

І о пізній порі

Гіркі сльози твої

Все одно



Ти ховаєш синці

Непомітній руці

Кажеш це не любов

Це є любов, знов



Чуєш мила давай знову

Пригадаємо які були

Ми щасливі невідомо

Чого знову так боїшся ти



Ти сиділа проти мене гола і зла

Ти сама у цьому всьому винна була

Ти вже нікому непотрібна така



Ти сиділа проти мене гола і зла

Ти сама у цьому всьому винна була

Ти вже нікому непотрібна така



Ти безсердечною була

Моя любов тобі чужа



Вранці ллються вони

І о пізній порі

Гіркі сльози твої

Все одно



Ти ховаєш синці

Непомітній руці

Кажеш це не любов

Це є любов, знов

Оцінка редакції Радіо MAXIMUM. Запальна пісня хлопців з Our Atlantic однозначно заслуговує на те, щоб бути у вашому плейлисті. Вона запам'ятовується та точно буде шалено популярною на українських весіллях і дискотівках. І не виключено, що європейському слухачеві припаде до душі вона, якщо колектив зможе виграти Нацвідбір. Поки ж ми ставимо їх на 7 місце з поправкою на те, що ми не бачили ще виступу наживо.

А ось Barleben не з власної ініціативи потрапив у фінал Нацвідбору після скандалу. Він замінив співака LAUD, котрого дискваліфікували за те, що він спробував взяти участь у конкурсі з піснею, яку вже раніше представляв. Хоча з останнім ми ще можемо посперечатися, але гаразд.

Олександр Барлебен – музикант. Але коли почалася війна на Донбасі, він був капітаном СБУ, допомагав журналістам добиратися до українських позицій та й сам неодноразово бував "на нулі".

У 2020 році він випустив соціальний проєкт "Stop the war". Це англомовна композиція та кліп, які розповідають про руйнівні наслідки воєн сучасності. Таким чином виконавець хотів привернути увагу до вторгнення Росії на Донбас.

Це цікаво: він приходив на 11 сезон "Голосу країни". На сліпих прослуховуваннях Олександр виконував композицію "I'll Never Love Again" співачки Леді Гаги. Але тоді, на жаль, не повернувся жоден з суддів.

Barleben – Hear My Words, слухайте онлайн пісню фіналіста Нацвідбору:

Оцінка редакції Радіо MAXIMUM. У Barleben дуже приємний тембр, який можна слухати і слухати. Але, на жаль, композиція занадто рівна. У ній не вистачає якогось потужного переходу, щоб не було відчуття, що ти слухаєш колискову. Хоча, задля справедливості нагадаємо, що Сальвадор Собрал з подібною композицією виграв Євробачення у 2017 році. Що ж стосується позиції, то ми б віддали виконавцю 8 місце.

А ми продовжуємо розбирати пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2022. Співачка Roxolana справжній новачок у шоубізнесі. Але це не завадило їй випустити кілька хітів, які наспівують українські слухачі. Ба більше, у неї вже є дует з Ніною Матвієнко та KAZKA.

Це цікаво: Roxolana також брала участь у проєкті "Голос країни". За перемогу вона боролася у команді Потапа. Ми ні на що не натякаємо, але зірка обожнює реп. І ви самі почуєте його у пісні "Girlzzzz".

Напередодні фіналу Нацвідбору виконавиця випустила інклюзивну версію своєї пісні. У ній вона разом з Катею Заботкіною виконали композицію "Girlzzzz" жестовою мовою. Цікаво, чи використає вона цей трюк у виступі. Побачимо...

Roxolana – Girlzzzz, слухайте пісню фіналістки Нацвідбору:

Текст і слова пісні Girlzzzz

You dived into your life

You found your heart so free and wild

And they can laugh at you

Be ashamed of you

Even scared by you



She just wanna be loved by you and

Cared by you

So she can feel alive



Just wanna be loved by you

And held by you

And kiss all fears goodbye



Girls just wanna have fun

Don't wanna cry

Girls just wanna have fun

all night all night

Girls just wanna have fun

Don't wanna cry, all night all night

all night all night



Ой, чого зозуле кувала

Я хотіла б знати, ти не сказала

Я б не зупинялась, я б танцювала

Не стримувала себе я є



Hey! Stop messing my brain

Better make it rain champagne

I just want you to listen

Can you hear, I’m screaming in whispers?

Woop! That girl, I’ve missed her

Woop! You know I’m pissed off

When I see you dancing

It’s akin to you and me fencing



Girls just wanna have fun

Don't wanna cry

Girls just wanna have fun

all night all night

Girls just wanna have fun

Don't wanna cry, all night all night

all night all night



She just wanna be loved by you and

Cared by you

So she can feel alive



Just wanna be loved by you

And held by you

And kiss all fears goodbye



Girls just wanna have fun

Don't wanna cry

Girls just wanna have fun

all night all night

Girls just wanna have fun

Don't wanna cry, all night all night

all night all night

Оцінка редакції Радіо MAXIMUM. Пісня "Girlzzzz" – одна з тих композицій, які відразу ж стають вірусними. А хід з жестовою версією дозволить стати їй ще популярнішою у мережі. Тож, якщо Роксолані не вдасться виграти у фіналі Нацвідбору, то ми уже можемо привітати її з черговим хітом. Якщо ж говорити про формат пісенного конкурсу, то, мабуть, з-поміж інших фіналістів ця пісня підходить найкраще. Тому наразі ставимо виконавицю на 1 позицію.

Якщо ви не знали, то Kalush Orchestra теж бере участь у Нацвідборі. Кажуть, Kalush забагато не буває. Тож хлопці вирішили створити справжній оркестр, так би мовити. А все тому, що вони страшенно обожнюють експерименти. Одного разу на студії їм спало на думку "поєднати у живому виконанні декілька інструментів одночасно". Під час реалізації задуманого, зізнається Олег Псюк, у них бігли мурахи по шкірі, адже усе звучало дуже і дуже круто.

Пісня "Стефанія" не присвячена співачці Stafania, котра представляла Грецію на Євробаченні 2021 у Роттердамі. Її Олег Псюк присвятив своїй мамі.

Цю пісню присвятив їй і цю пісню ми будем представляти на "Євробаченні". Це щирий і душевний трек, в якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю, – підкреслює він.

Kalush Orchestra – Stefania, слухайте онлайн пісню фіналіста Нацвідбору:

Текст і слова пісні Stefania

Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово



Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона

Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі люлі люлі...



Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово



Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив

Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупику

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов'ю

Люлі люлі люлі...



Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово



Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Оцінка редакції Радіо MAXIMUM. У Kalush Orchestra вийшла дуже душевна пісня. І тут немає нічого дивного, адже вона присвячена найріднішій людині. Хлопці абсолютно праві. Останнім часом слухачам Євробачення шалено подобається етніка. А тут вона ще й круто переплітається з речетативом. Поки що ставимо колектив на 4 позицію з поправкою на те, що нам дуже цікаво, яким буде живий виступ.

А Wellboy продовжує тішити нас українізованою латиною. У нього, що не пісня – справжній хіт. Під "Гуси" і "Вишні" слухачі відриваються та починають танцювати. Тож нам уже самим дуже цікаво послухати його пісню. Зауважимо, що він останнім представив її. В акурат за день до фіналу.

Це цікаво: Wellboy – учасник іншого вокального проєкту, X-фактор. Зараз же він під крилом продюсера Юрія Бардаша. Кажуть, саме завдяки йому Антонові, справжнє ім'я хлопця, вдалося досягнути нечуваної популярності.

А тепер переходимо до того, для чого ми всі тут зібралися. До пісні "Nozzy Bossy", яка, запевняє виконавець, – пісня-вислів про нашу сильну країну, яка міцно стоїть на своїх ногах, на своїй землі.

"Нозі босі" – про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня – про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей, – каже Антон.

Wellboy – Nozzy Bossy, слухайте онлайн пісню фіналіста Нацвідбору:

Оцінка редакції Радіо MAXIMUM. Wellboy однозначно заслужив на те, щоб брати участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022. Він представник нової генерації українських виконавців, чиї пісні наспівує кожен. А це вже неабияка заявочка. Правда, пісня "Nozzy Bossy" не настільки качова, як ті ж "Гуси" або "Вишні". Тож, на жаль, поки ставимо Wellboy на 5 місце. Маємо надію, у живому виступі він так розкачає публіку, що ми по-новому глянемо на композицію.

Аліна Паш ще одна надзвичайно сильна учасниця цьогорічного Нацвідбору. У неї не лише крутий вокал, а й просто приголомшливе володіння музикою. Дівчина відчуває ритм настільки добре, що іноді не має ніякого значення, що ти не розумієш і половини її текстів. Важливий сам посил і енергетика, яких у виконавиці з запасом ще на кількох.

Це цікаво: Аліна Паш теж випускниця шоу X-фактор. І хоч дівчина не перемогла у фіналі, це не завадило їй продовжити свою музичну кар'єру.

На Нацвідборі вона боротиметься з піснею "Тіні забутих предків". Композиція виконана як українською, так і англійською мовами. А сам текст буде максимально близьким для кожного українця. Головне – вслухатися та насолоджуватися. Не обійшлося, звичайно ж, без речетативної частини. Тож цьогоріч у нас ледь не половина учасників боротимуться за участь, виконуючи реп. І це дуже круто!

Alina Pash – Тіні забутих предків, слухайте онлайн пісню фіналістка Нацвідбору:

Текст і слова пісні Тіні забутих предків

Трембіти плачуть за мій вільний народ

Котре століття жиє поміж негод

Племен молитви чули і Перун і Дажбог

Віче формувало код етнічних спільнот

Аби було добре всім вельможим і Панам

Боронив із Козаками землю Отаман

Моя Батьківщина як дівчина молода

Буде проростати як пшениця золота



Гей, вийди доле із води

Візволь моє серденько з біди

Come out from the water, destiny, destiny

All my sisters, all my brothers

Give the drop that all we need

Тіні забутих предків, моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors, oh-oh-oh-oh-oh,

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever



I'm a girl from a small town

My folks are best described in writings of Dumas

One for all, and all for one

Nowadays, Dante would've written the Divine Tragedy

But we need Picasso's dove, it's the divine strategy

In my childhood, girls played with toy dolls

But I wrote these words here because my favourite toy

Was a book of Shakespeare

Just like the Brothers Grimm, I'll leave behind a piece of me

Remember your ancestors

But write your own history



Тіні забутих предків, моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors, oh-oh-oh-oh-oh,

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Тіні забутих предків, моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors, oh-oh-oh-oh-oh,

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Оцінка редакції Радіо MAXIMUM. Композиція Аліни Паш надзвичайно сильна та потужна. І вона однозначно заслуговує на те, щоб представляти Україну на Євробаченні 2022 у Турині. Єдине, чого дуже бракує, – якоїсь вірусної частини, яка б могла запам'ятатовуватися. Але, задля справедливості, варто нагадати, що пісню Джамали "1944" багато хто критикував і не пророкував їй навіть вихід у фінал. Самі пам'ятаєте, що саме ця композиція принесла Україні перемогу. Поки ж, на нашу думку, Аліна Паш заслуговує на 2 місце.

Нагадаємо, що букмекери уже визначилися зі своїм фаворитом на перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2022. На їхню думку у трійці лідерів будуть Alina Pash, Roxolana та Kalush Orchestra. Дізнайтеся за посиланням, кому вони пророкують перше місце.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 відбудеться 12 лютого о 18:30. Дивитися конкурс онлайн можна буде на ютуб-каналі UA:Перший, фейсбук-сторінці Євробачення та UA: Перший, ютуб-каналі Суспільне Євробачення та сайті eurovision.ua, а також у мобільному застосунку suspilne.tv. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо MAXIMUM.

А хто, на вашу думку, заслуговує на перемогу? Обирайте свого фаворита!

Читайте також: Скандал напередодні Нацвідбору 2022: Alina Pash запідозрила KALUSH у копіюванні