Букмекери розповіли, хто може представити Україну на Євробаченні 2022

До фіналу Національного відбору на Євробаченні 2022 залишаються лічені дні. Тож не дивно, що вже є припущення, хто ж може представити Україну на пісенному конкурсі у Турині.

Уже 12 лютого відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення. У ньому виступлять 8 учасників, які претендують на можливість представити нашу країну на пісенному конкурсі у Турині. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, хто, на думку букмекерів, має найвищі шанси на перемогу!

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Хто може представити Україну на Євробаченні 2022

Щоб трішки потягнути інтригу ми розпишемо фаворитів букмекерів від останньої, восьмої позиції, до першої. Отже, на 8-у місці, на думку букмекерів, буде гурт Our Atlantic, а от на 7-у Barleben, котрий замінив LAUD після дискваліфікації останнього. Що стосується шостого місця, то його пророкують Wellboy. Він, до слова, досі не представив пісню, з якою боротиметься у фіналі.

П'ята сходинка за Cloudless. Хлопці уже не вперше борються за можливість представити Україну на Євробаченні. Але, схоже, цьогоріч їм теж не вдасться перемогти конкурентів. Четверта сходинка – Michael Soul. Пронизливий вокал парубка дозволив йому впритул наблизитися до трійки лідерів.

На думку букмекерів, третє місце повинен посісти Kalush Orchestra. Друга сходинка за співачкою Roxolana. А от перемогти та представити нашу країну на пісенному конкурсі у Турині повинна Alina Pash.

Погоджуєтеся з результатами букмекерів? Пишіть свою думку у коментарях!

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