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LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
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Організаційний комітет Національного відбору Євробачення змінив одного із фіналістів. Український виконавець LAUD (Владислав Каращук) втратив шанс прорватися на міжнародний пісенний конкурс. Далі розповідаємо детальніше про причини та реакцію співака на його дискваліфікацію.
Так, LAUD припиняє свою участь у Нацвідборі на Євробачення-2022, оскільки організатори виявили, що свою конкурсну пісню "Head Under Water" артист представив ще у 2018 році, а це прямо порушує правила. Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу Євробачення в Україні у Facebook. Місце LAUD у вісімці посів Barleben із піснею "Hear My Words".
До теми: Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
Порушення правил конкурсу співаком виявили організатори Національного відбору вже після того, як було обрано 8 претендентів представляти Україну.
Своєю чергою, артист наполягає на тому, що трек доопрацьовувався і офіційний реліз відбувся восени 2021 року. Крім цього, LAUD опублікував великий допис в Instagram, де прокоментував ситуацію. Він звернувся до організаторів із закликом "ухвалити рішення, що відповідає духу та цінностям міжнародного конкурсу".
"Дискваліфікація явного лідера відбору вимагає як мінімум консультації з EBU та отримання їх коментаря/рекомендації, враховуючи попередній досвід. Якщо пам'ятаєте, подібна ситуація була з переможцем Євробачення-2019 Дунканом Лоуренсом ще до офіційного релізу. Я дуже люблю цю пісню і вірю, що з нею можу гідно представити Україну на конкурсі Євробачення-2022", – написав LAUD.
Учасник від України на Євробачення поточного року остаточно визначиться 12 лютого. А поки список фіналістів Національного відбору виглядає так:
- Alina Pash – "Тіні забутих предків"
- Barleben – "Hear My Words"
- Cloudless – "All be alright"
- Kalush Orchestra – "Стефанія"
- Michael Soul – "Demons"
- Our Atlantic – "Моє Кохання"
- Roxolana – "GIRLZZZZ"
- Wellboy – "Nozzy Bossy".
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