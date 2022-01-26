Скандал напередодні Нацвідбору 2022: Alina Pash запідозрила KALUSH у копіюванні

Нацвідбір на Євробачення продовжує обростати несподіваними ситуаціями навколо виконавців. Цього разу співачка Alina Pash упіймала гурт KALUSH на схожості інструментального звучання і не тільки.

Виконавиця Alina Pash на своєму профілі в інстаграмі звернулась до прихильників, щоб визначити, чи гурт KALUSH "шанобливо запозичує чи нагло копіює" інструментальне звучання з треку "BOSORKANY" у новому відео з щедрівками, пише Радіо MAXIMUM.

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Співачка зазначила, що поки не знає, як свідомо реагувати на це, але порадила завжди відстоювати свої кордони. Відзначимо, що вже не вперше, коли KALUSH черпає натхнення з її робіт. Приміром, локації та образи у кліпах "Bitanga" від Аліни та "Гори" від KALUSH справді мають спільне. Як і обкладинки альбомів "OINAGORI" та "Гори".

До слова, схожість визнали і саундпродюсер, і учасники гурту KALUSH, тож інструментал буде змінено. Вони також додали, що це щедрівка, тому народний текст на фоні такої музики є дивним.

Нагадаємо, що Alina Pash та KALUSH orchestra беруть участь у Нацвідборі до Євробачення 2022. Цього року не буде півфіналів, а фінал пройде у прямому ефірі вже 12 лютого на телеканалі UA:ПЕРШИЙ з 19:00 у форматі телеконцерту.

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