Kalush Orchestra – Stefania: музиканти представили реп-колискову для Євробачення 2022

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022 Kalush Orchestra представили пісню "Stefania". З цим треком артисти змагатимуться за право цьогоріч представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

За кілька днів до Нацвідбору на Євробачення гурт Kalush Orchestra презентував на своєму YouTube-каналі пісню "Stefania" для Нацвідбору на Євробачення 2022. Це колискова, яку музиканти виконали у стилі реп. Така манера виконання притаманна гурту Kalush. Крім цього у композиції є елементи фольклору, властиві їхньому окремому проєкту Kalush Orchestra.

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Фінал Нацвідбору відбудеться у суботу, 12 лютого. Журі (Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін) й глядачі визначать представника України, який поїде у Турин на Євробачення 2022 року.

Kalush Orchestra – Stefania: слухайте конкурну пісню гурту для Нацвідбору на Євробачення 2022

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