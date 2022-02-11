Wellboy – Nozzy Bossy: артист представив конкурсну пісню для Євробачення 2022

Український артист Wellboy, який став відкриття 2021 року, представив свою конкурсну пісню "Nozzy Bossy". З цим треком музикант боротиметься на Нацвідборі на Євробачення 2022, аби поїхати на міжнародний конкурс від України.

Так, співак та фіналіст українського Нацвідбору Wellboy (Антон Вельбой), опублікував на своєму YouTube-каналі конкурсну пісню "Nozzy Bossy". З нею музикант має намір поїхати на Євробачення 2022 у Турин.

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Представлена композиція продовжує "сільські" мотиви, які принесли Wellboy популярність з піснею "Гуси". Крім цього, артист зняв кліп на новий трек. У ролику Антон постав у сорочці, вишитому жилеті, а поруч із ним "позував" гусак, який є відсилкою до нашумілого хіта.

Wellboy – Nozzy Bossy: слухайте пісню співака для Євробачення 2022

"Nozzy Bossy — пісня-висловлювання про нашу сильну країну, яка міцно стоїть на своїх ногах, на своїй землі. Нозі босі — про силу села, про всіх босоногих людей, що йдуть цією планетою. Я вважаю себе босяком. Іду кудись, не знаю куди. Але я йду босоніж і мені це в кайфі. І ця пісня – про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, що дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей", – так описав Антон Вельбой свою третю пісню.

Нацвідбір на Євробачення 2022 відбудеться у суботу, 12 лютого, у концертному залі НАУ, а транслюватиме канал UA: Перший. Переможця серед 8 фіналістів обере журі, до складу якого входять Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін, а також глядачі шоу.

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