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Привітання з Днем ангела Максима: вірші, смс, проза і картинки на іменини
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Красиві привітання для Максима в його День Ангела потішать усіх власників цього імені. У це свято не забудьте поздоровити знайомих Максимів – надішліть їм вітання з іменинами! Зібрали для вас найкращі вірші, смс, прозу та картинки для них.
Ім'я Максим походить з латини, а означає "найвеличніший". Свій День ангела Максими відзначають 3 лютого.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно принесуть гарний настрій іменинникам :) Надішліть Максу найкращі поздоровлення!
- Вітання у віршах
- Прикольні SMS побажання
- Красиві привітання прозою (своїми словами)
- Вітальні листівки та відкритки
Вірші для привітання з Днем ангела Максима
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Максу помагає,
Янгол-покровитель!
***
День ангела Максима
Максим – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Максимом буде.
***
З днем ангела вітаю,
Щастя і радості Максим тобі бажаю,
Не напитись сильно, але погуляти,
Вірних друзів багато мати.
Бажаю кохання та любові
Від близьких, друзів, родини,
І коханої дівчини!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Максима,
Прийми привітання!
Прикольні СМС вітання з іменинами Макса
***
З Днем ангела Максима
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
***
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Максима сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
***
У Максима нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти будуть і дарунки,
І обійми, й поцілунки.
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Та побільше радісних хвилин.
Поздоровлення Максиму на іменини у прозі
***
З днем Ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.
***
Максим, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути у виграші, ніколи не відчувати дискомфорту, постійно рухатися вперед і обов'язково домагатися свого. Нехай на стороні Максима завжди буде удача, нехай на березі твого життя завжди буде ясно і сонячно.
***
Сьогодні мені всім серцем хочеться побажати тобі добробуту та отримувати задоволення від роботи й життя в цілому! Максим, не бійся ризикувати або впасти, ти здатний на багато що та у тебе обов'язково все вийде!
***
Вітаю, Максимка, нехай в цей день виповниться твоє бажання. Будь максимально щасливий, Максиме, і нехай кожен день тобі дарує усмішку, достаток, веселощі та натхнення. Бажаю крокувати в ногу з часом, успіхом, бажаю мати в житті і любов, і дружбу, і душевний позитив.
***
Максим, вітаю тебе зі святом! Бажаю мати красиву мету в житті. Безліч можливостей і відсутність будь-яких перешкод при досягненні бажаного. Міцного здоров'я, щасливу душу і велике серце. Нехай все виходить якнайкраще!
Картинки і листівки у День ангела Максима
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