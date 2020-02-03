Привітання з Днем ангела Максима: вірші, смс, проза і картинки на іменини

Красиві привітання для Максима в його День Ангела потішать усіх власників цього імені. У це свято не забудьте поздоровити знайомих Максимів – надішліть їм вітання з іменинами! Зібрали для вас найкращі вірші, смс, прозу та картинки для них.

Ім'я Максим походить з латини, а означає "найвеличніший". Свій День ангела Максими відзначають 3 лютого.

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Зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно принесуть гарний настрій іменинникам :) Надішліть Максу найкращі поздоровлення!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Максу помагає,

Янгол-покровитель!

***

День ангела Максима

Максим – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

З днем ангела вітаю,

Щастя і радості Максим тобі бажаю,

Не напитись сильно, але погуляти,

Вірних друзів багато мати.

Бажаю кохання та любові

Від близьких, друзів, родини,

І коханої дівчини!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Максима,

Прийми привітання!

***

З Днем ангела Максима

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

***

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

***

У Максима нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти будуть і дарунки,

І обійми, й поцілунки.

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Та побільше радісних хвилин.

***

З днем Ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

***

Максим, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути у виграші, ніколи не відчувати дискомфорту, постійно рухатися вперед і обов'язково домагатися свого. Нехай на стороні Максима завжди буде удача, нехай на березі твого життя завжди буде ясно і сонячно.

***

Сьогодні мені всім серцем хочеться побажати тобі добробуту та отримувати задоволення від роботи й життя в цілому! Максим, не бійся ризикувати або впасти, ти здатний на багато що та у тебе обов'язково все вийде!

***

Вітаю, Максимка, нехай в цей день виповниться твоє бажання. Будь максимально щасливий, Максиме, і нехай кожен день тобі дарує усмішку, достаток, веселощі та натхнення. Бажаю крокувати в ногу з часом, успіхом, бажаю мати в житті і любов, і дружбу, і душевний позитив.

***

Максим, вітаю тебе зі святом! Бажаю мати красиву мету в житті. Безліч можливостей і відсутність будь-яких перешкод при досягненні бажаного. Міцного здоров'я, щасливу душу і велике серце. Нехай все виходить якнайкраще!

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