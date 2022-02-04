Аліна Паш – Тіні забутих предків: співачка представила конкурсну пісню на Євробачення 2022

Українська співачка Аліна Паш представила пісню "Тіні забутих предків / Shadows of Forgotten Ancestors". З нею зірка виступить у Нацвідборі на Євробаченні 2022 року.

Так, за тиждень до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш презентувала конкурсну пісню "Shadows of Forgotten Ancestors", хоча спочатку був анонсований трек з назвою "Тіні забутих предків". Однак це стало приводом для суперечки серед шанувальників українського Нацвідбору — якою мовою Україні представляти на Євробаченні пісню: українською чи англійською.

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Тож Аліна Паш пішла іншим шляхом і заспівала частково українською, частково англійською мовами. У тексті артистка згадує богів східнослов'янської міфології, козаків, отаманів та співає, що "Україна проростатиме, як пшениця золота". Також у композиції є відрізок, у якому співачка читає реп англійською. Приспів також записаний українською та англійською мовами, щоб слухачі з усього світу зрозуміли, що Аліна Паш хотіла розповісти своїм виступом.

Аліна Паш – "Shadows of Forgotten Ancestors": слухайте онлайн пісню для Євробачення 2022

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