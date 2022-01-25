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Відомі імена ведучих Євробачення 2022 у Турині

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На Євробаченні 2022 буде відразу троє ведучих - фото 1
На Євробаченні 2022 буде відразу троє ведучих

До пісенного конкурсу Євробачення 2022 залишилося кілька місяців, але вже починає з'являтися нова й нова інформація. Так, наприклад, стало відомо, хто вестиме цьогорічне музичне свято у Турині.

Уже у травні 2022 року глядачі з усього світу матимуть можливість підтримувати учасників зі своїх країн, а також фаворитів. А все тому, що на нас очікує пісенний конкурс Євробачення. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, хто ж буде ведучим пісенного конкурсу, що пройде в італійському Турині.

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Італійський мовник RAI визначився з іменами ведучих Євробачення 2022. Цьогоріч їх буде троє. Мовиться про відому італійську співачку Лауру Паузіні, телеведучого Алессандро Каттелана, а також відомого на весь світ виконавця Mika. Це тріо розважатиме глядачів, а також створюватиме атмосферу свята між виступами виконавців.

Відомі імена ведучих Євробачення 2022 у Турині - фото 493810

Якщо ви з якоїсь причини оминули увагою цю новину, то в Україні вже визначилися з фіналістами Нацвідбору на Євробачення 2022. Відразу 8 учасників 12 лютого поборються за можливість представляти нашу країну на пісенному конкурсі у Турині. Дізнайтеся, хто потрапив до цієї вісімки, а також чому LAUD вибув зі змагань.

Євробачення 2022 пройде у Турині (Італія). Півфінали заплановані на 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.

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