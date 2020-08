Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас

Понад тиждень Білорусь протестує, вимагаючи проведення законних виборів. По всій країні проходять мирні мітинги та страйки, але Олександр Лукашенко не поспішає визнавати поразку. Проте й сябри не здаються, а допомагає їм у цьому в тому числі й потужна музика!

9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори, перемогу в яких нібито здобув Олександр Лукашенко. "Останній диктатор Європи", що при владі вже 26 років, намагається втримати її будь-якими способами. Та цього разу білоруси не стерпіли масові фальсифікації та вийшли на протест.

Мирні демонстрації жорстоко придушив ОМОН. Силовики били не лише мітингувальників, а й невинних підлітків та жінок, викрадаючи їх просто на вулицях. Усі затримані опинились у нелюдських умовах у переповнених СІЗО. Однак лукашенківське свавілля не зупинило протестувальників і Білорусь оголосила всенародний страйк, а Марш свободи 16 серпня зібрав в Мінську близько 200 тисячі людей.

Людей на площах та вулицях Білорусі, крім спільної ідеї, об'єднує і музика. Мітингувальники слухають та співають протестні пісні білоруських і не тільки гуртів, вимагаючи зміни влади та змін у своїй країні загалом. Ми переслухали найпотужніші треки білоруських протестів, надихнулись ними і тепер готові поділитись із вами. Повірте, ці сингли знайдуть відгук і у вашому серці, навіть якщо ви не розумієте білоруську, адже до щему знайомі та близькі мотиви зачіпають до глибини душі. Жыве Беларусь!

Музика білоруських протестів (35 пісень):

Рок, панк, соул, лірика.... У нашу добірку ввійшли пісні різних жанрів від білоруських гуртів, а також білоруські сингли українських колективів. Про деякі треки хочемо розповісти вам більше.

Кіно – Перемен

Музичним гімном протестів в Білорусі вже майже 3 десятиліття є пісня Віктора Цоя – "Перемен". І хоч вона заборонена на білоруському радіо, але її популярності це не зменшує. Найбільш вражаюче виконання культового хіта відбулася 6 серпня на провладному заході в Київському сквері Мінська, влаштованому під час запланованого мітингу опозиційної кандидатки Світлани Тихановської. У знак протесту звукооператори Кирило Галанов і Владислав Соколовський раптово ввімкнули фонограму групи "Кіно", піднявши вгору руки з білими стрічками. Публіка зустріла їх вчинок оваціями, але самих ініціаторів акції посадили на 10 діб за хуліганство.

"Муры" / "Стены рухнут!"

Цією піснею закінчується кожен мітинг Світлани Тихановської, і це – міжнародний гімн протестів. Спочатку композиція називалася "L'Estaca": її ще в 1968 році склав каталонський співак Льюїс Льяк у відповідь на диктатуру Франко. Десять років по тому її переклав польський бард Яцек Качмарський і під назвою "Mury" вона стала гімном руху "Солідарність". Білоруський варіант, створений музикантом Дмитром Войтюшкевичем і поетом Андрієм Хадановичем, вперше виконали на площі Незалежності під час грудневих протестів після президентських виборів 2010.

Є також російська версія синглу, написана в 2012 році московською групою "Аркадій Коц". На опозиційних мітингах співають обидві версії.

Днями постпанк-група Akute з Могильова випустила кавер на "Муры" з новою музикою:

Ляпис Трубецкой – "Воины света", "Не быць скотам!"

Сергій Міхалок потрапив у немилість своїх фанатів, не висловивши свою підтримку мітингувальникам на початку протестів. Чимало шанувальників звинуватили музиканта в мовчанні та байдужості, адже саме під його пісні люди збирались на вулицях Білорусі. Та нам здається, що Міхалок уже все і не раз сказав. Ще десять років тому після чергових виборів він відкрито назвав Лукашенка брехуном, злодієм і невігласом, за що його викликали в прокуратуру і він став вимушеним політемігрантом. Відтоді пісні Міхалка в складі гуртів "Ляпис Трубецкой", Brutto та Drezden опинились у чорному списку білоруської влади, але натомість стали гаслами протестів не лише в Білорусі, а й в Україні та Росії.

7 грудня 2013 року, через тиждень після жорсткого розгону Євромайдану, Міхалок виступив на Майдані Незалежності, а його "Воины Света" стали негласним гімном Революції Гідності.

Міхалок зробив чималий внесок в білоруську революцію, і його позиція аж ніяк не змінилась, про що свідчать нові пости музиканта в соцмережах.

Nizkiz – "Правілы", "Цемра"

У кінці червня могильовська група Nizkiz представила сингл "Правілы", у приспіві якої є такі слова: "Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці. Напэўна, праз гадзіну згубіліся б, але ж хтосць уздыме сцяг. Мы выйшлі на вуліцу знянацку так".

Символом білоруських протестів став також потужний трек колективу "Цемра":

NAVIBAND – "Іншымі"

Мінський дует NaviBand, що брав участь у Євробаченні 2017, раніше був осторонь політики, але зараз музиканти виступили проти насилля. "Нам стає страшно. Мовчати вже неможливо!" – наголосили артисти. Своє ставлення до ситуації NaviBand висловили у своїй червневій пісні, де є такі рядки:"Вочы акутаў дым, спім і не бачым сны, мы прачнемся іншымі".

Litesound – "Мы героi"

Ще одні ексучасники Євробачення від Білорусі, які раніше теж були аполітичними, переклали свою конкурсну пісню "We Are The Heroes" білоруською мовою і опублікували її в День незалежності республіки 3 липня з коментарем: "Пісня "Ми герої" присвячена людям, які не здаються, і цього літа вона звучить, як ніколи, пронизливо". Колектив одразу позбавили участі у всіх державних заходах, включаючи фестиваль "Слов'янський базар" у Вітебську.

Дай Дарогу! – "Баю-Бай"

Трек панк-групи з Бреста, написаний після затримань опозиційних кандидатів у президенти, співається від імені міліцейського, чия мета набити повний автозак, а єдиний кошмар – зміна влади. Кліп створений на ігровому двіжку Unreal Engine 4 і виглядає немов зомбі-апокаліпсис: мент ганяється полем на комбайні за мирними громадянами, ОМОНівці б'ють пенсіонерку і влаштовують пекельні танці, а в кінці на скошеному полі проступає інфернальний портрет Бацька. У ніч на 16 серпня лідера "Дай дорогу!" Юрія Стильського затримали на марші в Бресті.

Tor Band – "Мы не "народец"

Потужна пісня молодої білоруської рок-групи створена у відповідь на слова Лукашенка, який охарактеризував білорусів, що масово скуповували валюту через чутки про можливу девальвацію, словом "народец". "Мы не быдло, стадо и трусы – мы живой народ, мы белорусы. С верой в сердцах, держим мы строй. Знамя свободы над головой", – співають рокери.

Noize MC – "Всё как у людей"

Влучно описує ситуацію і трек російського репера Noize MC. І хоча він, імовірно, був написаний про РФ, але диктаторські режими в цих країнах дуже схожі.

"СМИ голосят, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада –

Пугают исчадием ада звёздно-полосато-носато-пейсатым.

Лёд под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля:

Майор не боится, майор не утонет – майор, если что, в батискафе.

Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом?

Это снова, словно Челубей с Пересветом, насмерть бьются "совдеп" с Госдепом.

А чтобы чужие боялись, своих посильнее бей..."

Плейлист пісень, які надихають Білорусь:

*щоб слухати плейлист безкоштовно, авторизуйтесь на deezer через соцмережі

