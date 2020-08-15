Мовчати – не варіант: як зірки відреагували на протести в Білорусі

Знаменитості не могли обійти стороною те, що зараз відбувається в Білорусі. Були ті, хто підтримав білорусів, інші ж навпаки попросили народ припинити протестувати.

На те, що відбувається відреагувала співачка білоруського походження Наталія Подольська, дружина Володимира Преснякова. Спочатку вона не коментувала ситуацію, але пізніше емоційно відповіла фоловерам.

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Ще один білоруський співак Макс Корж здивував своїх шанувальників тим, що закликав зупинити протести, хоч і уточнив, що все-таки "боротися потрібно".

Тіма Білоруських не став писати багато слів, а лише обмежився фразою: "Боже, нехай все у всіх буде добре".

Українська реп-виконавиця alyona alyona теж прокоментувала те, що відбувається в сусідній країні.

Фронтвумен ONUKA Наталя Жижченко також висловила свою підтримку Білорусі. На своїй сторінці в Instagram вона написала, чому любить сусідню країну.

Білорусів підтримав і лідер групи Бумбокс Андрій Хливнюк. Він також повідомив, що серед затриманих під час протестів є його друзі.

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