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Telegram провів опитування про президентські вибори в Білорусі
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Офіційний канал Telegram в Білорусі створив анонімне опитування, в якому попросив білорусів повідомити про свій голос на президентських виборах.
Користувачам запропонували відповісти на питання: "За кого Ви проголосували на виборах президента Республіки Білорусь?".
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Як відповідь можна було вибрати одного з п'яти кандидатів, які взяли участь в президентських виборах, а також вказати "Проти всіх", "Я з Білорусі, але не голосував" або "Я не з Білорусі". Проголосувати за всі варіанти, крім "Я не з Білорусі", можуть тільки користувачі з білоруськими сім-картами.
Станом на 01.30 за Києвом голоси розподілилися наступним чином: єдиний кандидат від опозиції Світлана Тіхановська набрала більшу частину голосів: 54%. Ще 7% тих, які взяли участь в опитуванні, повідомили, що не голосували. Чинного президента Олександра Лукашенка в опитуванні Telegram підтримали 2%. Крім того, 33% учасників опитування обрали варіант "Я не з Білорусі". Всього проголосували близько мільйона осіб.
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