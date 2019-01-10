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Музичні відкриття 2018: нові імена в українському шоу-бізнесі, які варті уваги
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2018 рік запам'ятався нам гучними дебютами на українській сцені. До вашої уваги рейтинг музикантів-початківців, які підкорили мережу своїми хітами та зробили заявку на успіх. Слухайте та насолоджуйтеся!
Щороку на українському музичному Олімпі з'являються десятки нових імен, але лише одиниці із них досягають успіху та пробиваються на велику сцену.
Це цікаво: ТОП 50 українських пісень 2018 року
Радіо МАКСИМУМ уважно стежило за всіма новачками – і тепер ми готові представити вам список найбільших відкриттів 2018-го.
alyona alyona
Головний дебют року – екс-вихователька в дитсадку на Київщині Альона Савраненко. Дівчина увірвалася в шоу-біз та за два місяці випустила чотири кліпи, кожен з яких зібрав понад мільйон переглядів на YouTube. alyona alyona показала, що таке український реп та як він може стати популярним. На 2019-й співачка вже анонсувала свої перші сольники, тож з нетерпінням чекаємо нових хітів від реперки. А поки що слухайте її дебютний трек "Рибки"!
MARUV & BOOSIN
Історія проекту MARUV тягнеться ще з 2013 року. Спершу це був гурт, але згодом під цим псевдонімом почала виступати лише солістка Анна Корсун. Співачка випустила чимало якісних пісень, однак всесвітню популярність їй принесли треки в дуеті з Михайлом Бусіним, відомим як діджей BOOSIN. Їхній дебютний спільний хіт Drunk Groove підкорив зарубіжні чарти, а кліп на нього зібрав понад 72 мільйони переглядів. Колаборація випустила в 2018-му ще кілька синглів, які варті уваги. Так тримати!
Alina Pash
Ми познайомилися із Аліною Паш ще в 2015 році, коли вона посіла третє місце в проекті Х-фактор. Дівчина запам'яталася потужним голосом, але одразу після шоу зникла із радарів. Тепер зрозуміло, чому! На сцену співачка повернулася із крутим образом та оригінальним матеріалом. У 2018 році Аліна дебютувала колоритним кліпом Bitanga, у якому показала Закарпаття в усіх його яскравих проявах – від діалектів до одягу. Ми також почули ще одну експериментальну новинку Oinagori, однак двох пісень на рік, погодьтеся, малувато.
Сподіваємося, що в новому році Аліна Паш потішить більшою кількістю хітів.
JULINOZA
Одеський проект JULINOZA – далеко не новачок у музиці, однак ми познайомилися із ним тільки в шоу Голос країни 2017. Тоді солістка Юлія Запорожець підкорила тренерів і глядачів оригінальним вокалом, однак "вистрелити" хітами не зуміла. У 2018 році JULINOZA потрапила до півфіналу відбору на Євробачення із англо-українською піснею "Hto Ya?", де отримала схвальні відгуки від журі та знову зачарувала українців. Загалом, минулий рік став дуже продуктивним для одеситки: вона випустила альбом The Conductor Of Imagination, перевидала міні-альбом I Want To Fly, презентувала EP "I AM RIFF" та почала працювати в дуеті з барабанщиком Ігорем Чеботарьовим. Така продуктивність варта похвали, оцініть і ви!
INGRET
Юну співачку Інгрет Костенко показав нам Х-фактор, а на повну відкрив Голос країни, участь у якому стала доленосною для дівчини. На Голосі вона потрапила в команду Потапа, який разом із Mozgi Entertaiment став її продюсером. Треба зазначити, що Інгрет – доволі незвична артистка для лейблу, який просуває проекти, орієнтовані на "мас-маркет". Музика юного обдарування навряд чи спрямована на широку аудиторію, адже перед нами – артхаусний інді-поп. Тим не менше, стиль артистки заслуговує на вашу увагу.
Mountain Breeze
Гурт Mountain Breeze з Полтави існує з 2014 року. При цьому Олександр Біляк (вокал, гітара), його рідний брат Ілля (барабани, перкусія) і бас-гітарист Михайло Малий стали відомими після участі в шоу Х-фактор 2017. Минулого року хлопці стали наймолодшими учасниками Нацвідбору-2018, випустили свій перший альбом Say It Loud та зняли дебютний кліп.
YUKO
Резиденти лейблу Masterskaya Юлія Юріна та Стас Корольов стали відомими ще в 2017-му, але саме минулого року YUKO вийшли за межі інтернету. Гурт презентував свій другий альбом DURA?, куди увійшли 9 треків, і 8 з них – написані на тексти українських народних пісень. Потужна суміш фолку та електроніки не залишить вас байдужими, послухайте!
Funking Smoothie
Проект екс-учасника Kazaky Артура Гаспара і продюсера Володимира Сивоконя Funking Smoothie став одним із найяскравіших дебютів 2018. Четверо професійних балерин, які не тільки танцюють, а й співають, підкорили мережу. Поєднання класичного балету з vogue dance, джаз-фанком і хіп-хопом, ефектні образи та стильна музика – свіжий подих в українському шоу-бізнесі. Чекаємо нових хітів від гурту!
Сподіваємося, у 2019 році ми почуємо більше пісень українською від новачків на сцені. А поки що пишіть у коментарях, хто для вас став найбільшим музичним відкриттям 2018?
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