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Привітання з Вербною неділею 2019: красиві вірші, смс, проза

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Вітання з Вербною неділею! - фото 1
Вітання з Вербною неділею!

Найкращі привітання з Вербною неділею – тільки українською мовою – на сайті Радіо МАКСИМУМ! Зібрали для вас вітання на будь-який смак – у віршах, смс та прозі, які потішать ваших рідних та друзів.

Вербна (Квітна, Шуткова, Пальмова) неділя у 2019 році припадає на 21 квітня. У цей день прийнято вітати не тільки з релігійним святом, а й з пробудженням природи. "Не я б'ю – шутка б'є. Від нині за тиждень буде Великдень", – лунає по всій Україні.

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До вашої уваги найкращі привітання з Вербною неділею на українській мові, які подарують святковий настрій! Нехай ці красиві поздоровлення звеселять ваше серце, адже попереду Великдень.

Привітання на Вербну неділю у віршах

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними б'ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!

***

З біблійних часів свято це знаємо,
Гілочкою розпущеної верби ми його зустрічаємо,
Нехай неділя Вербна в храм вас запрошує,
Нехай молитвами здоров'я примножує.
Зі святом я вас сердечно вітаю,
Радості, усмішок і добра бажаю,
Нехай життя тече, як повна ріка,
Нехай завжди збувається мрія.

***

З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!

***

Удачі, миру і добра
У весняний день бажаю тобі.
Побільше світла і тепла,
Хай Бог тебе благословляє.
Нехай разом з вербою в будинок увійде
Спокій і радість, і здоров'я.
Поменше буде хай турбот
А більше щастя і спокою.

***

Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень… залишилось мало.
Верба хай б'є з усієї сили,
Нехай здоров'я додає,
Усі щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!

***

З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди – щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!

***

Неділя квітна до нас в гості завітала,
У час, коли в зелені шати одягаються ліси,
Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров'я й сили!

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СМС вітання з Вербною неділею 2019

***

Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.

***

Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.

***

Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!

***

Верба нехай благословляє
І приносить щастя в дім,
А Господь нехай допомагає
І супроводжує в усьому.

***

Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя і найкращі сподівання,
До Великодня тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!

***

Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну а друзі не зрікались.

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Вербна неділя: поздоровлення у прозі

***

Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі і серця, відкривши їх для всього найкращого!

***

Чистотою і душевною добротою дихає все навколо: настала Вербна неділя, день радості і тріумфу всіх християн! Нехай же радість наповнить і твою душу, розіллється річкою в твоє прекрасне життя! Нехай тепло, благополуччя і красиві миті не покидають тебе!

***

Вітаю вас з Вербною Неділею! Від усього серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, щастя вашому дому і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, а радість і добро знайдуть до вас дорогу!

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

***

Від усієї душі вітаю тебе з Вербною Неділею, днем, коли Господь наш увійшов до Єрусалиму! Нехай в цей день у твій будинок увійде щастя, здоров'я і світло! Нехай освячена верба береже твій дім від напастей, а тебе – від хвороб!

***

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ тобі!

***

Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, в твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі ;)

***

Привітання чоловікові

Коханий чоловік – скільки в цих словах солодощів, ніжності і сили. Ти для мене – найкращий. Нехай збуваються твої бажання, адже ти мрієш тільки про хороше! Хай тобі завжди щастить у всьому! З Вербною неділею!

Дружині

Моя кохана, з Вербною неділею тебе! Нехай це свято допоможе тобі у всіх починаннях, і будь-яке бажання, загадане сьогодні, здійсниться. Будь завжди поруч зі мною, кохана!

***

Поздоровлення подрузі

Дорога моя подруго, вітаю з Вербною неділею! Нехай поруч з тобою завжди будуть справжні друзі, які допоможуть у скрутну хвилину і щиро розділять з тобою всі твої радості. Нехай поруч буде надійний супутник життя, а ти залишайся такою ж красивою, позитивною і ніжною.

***

Поздоровлення мамі

Матусю, вітаю тебе зі святом – Вербною неділею! Бажаю тобі жіночого щастя і взаєморозуміння в сімейному житті, успіхів у всьому, до чого прагнеш, і багато радості! Будь завжди такою ж красивою і усміхненою, усмішка тобі до лиця!

Побажання татові

Дорогий тату, у цю Вербну неділю, велике християнське свято, хочу побажати, щоб у твоїй душі завжди панували спокій і віра в найкраще. Нехай кожна мить сьогоднішнього дня буде наповнена незабутніми емоціями. Щастя, добра і благополуччя у всіх справах!

***

Вітання дочці

Донечко, ти ніжна квітка мого серця, рідкісна перлина моєї душі! Вітаю тебе з Вербною неділею і бажаю тобі такої любові, яка трапляється раз на сто років – взаємної, міцної, вічної і непорушної. Нехай твоє личко ніколи не затьмарить тінь розчарування!

Синові

Мій дорогий синочку! Ти для мене – рідніший за всіх, адже непорушні кровні узи будуть пов'язувати нас завжди. У Вербну неділю я бажаю тобі бути справжнім чоловіком, ніколи не відступати від запланованих цілей і завжди добиватися того, про що мрієш. Будь здоровий і щасливий!

***

Прикольні вітання на Вербну неділю

Чого побажати у Вербну неділю? Щоб у тебе були гроші, машини, квартири і будинки, і за всі ці блага тобі нічого не було. Щоб щоранку прокидаючись у власному будинку і вирушаючи освіжитися до басейну, при цьому солодко потягуючись, ти розумів, що життя вдалося!

Відеопривітання з Шуткою

Вам знадобиться: Вітальні картинки і листівки на Вербну неділю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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