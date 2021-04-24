СМС привітання з Вербною неділею 2021: короткі побажання зі святом

Підібрали для вас короткі СМС привітання з Вербною неділею 2021! Гарні sms-ки, якими можна поздоровити рідних, друзів та колег, з релігійним святом – у нашій добірці!

Короткі СМС привітання чудово підійдуть для того, щоб поздоровити усіх з Вербною неділею 2021, адже ви встигнете надіслати повідомлення рідним, друзям та колегам.

Тут більше: Привітання з Вербною неділею 2021: красиві вірші, смс, проза

Не лінуйтеся знайти оригінальні sms-ки з прийдешнім святом, адже ваші адресати заслуговують найкращих рядків!

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу побажання:

***

З Вербною неділею!

Теплоти й визволення.

Нехай Господь благословляє

І від усіх негараздів зберігає!

***

Верба в дім і біда геть йде!

Хай щастя і везіння

Світле свято принесе.

З Вербною неділею!

***

З Вербною неділею!

В цей день весняний

Теплоти, любові, затишку,

Й щастя кожну хвилину!

***

Нехай в Вербний день добро і щастя

Пошлють вам божі небеса,

Верба прожене геть усі біди.

Здоров'я, світла і тепла!

***

З Вербною неділею вітаю,

Міцного здоров'я всім бажаю,

Радості, любові, благословіння,

А в справах – удачі та везіння!

***

Вітаю з великим святом порятунку! День Святого Воскресіння нехай наповнить ваш будинок радістю, любов'ю і вірою! Нехай верба подарує чудових довгих років, а в душі стане легко і радісно!

***

З Вербною Неділею! Нехай гілочки свяченої верби завжди Вас всіх оберігають. Приносять в будинок Ваш радість, щастя і багато-багато веселощів. Нехай вони охороняють Вас від будь-якого зла і направляють на життєвому шляху.

***

Весь православний люд, сьогодні святкує і радіє. Я вітаю всіх, з Неділею Вербною. Нехай сонце, наповнить ваші душі. Нехай радісна молитва, відкриє ваші серця. Любіть ближніх, даруєте добро і нехай ваше життя буде милостивою і щасливою. Зі святом!

***

Вітаю з Вербною Неділею! Бажаю спокою душі та смирення. Бажаю здоров'я і життєвих сил. Бажаю доброти та милосердя. Бажаю простоти та благородства. Бажаю віри та наполегливості. Бажаю праведності та світла щастя на шляху.

***

Вітаю з Вербною Неділею! Бажаю, щоб гілочки верби тебе наповнили силами, здоров'ям, любов'ю і надією, щоб у твоїй душі, немов "котики" розпускалися добрі мрії.

***

З Вербною неділею! Нехай все погане залишиться за спиною, нехай життя стане світліше і радісніше. Здоров'я, любові та ніколи не втрачати доброї надії.

***

Вітаю з Вербною Неділею і хочу побажати міцного здоров'я, вічного блага життя, доброго щастя, ніжності почуттів, безсумнівної віри, світлої надії та істиною відради душі.

***

У свято Вербної Неділі від душі хочу побажати благих намірів душі та добрих звісток від світу, міцного здоров'я сім'ї та світлих надій для серця.

***

Сьогодні ми святкуємо Вербну неділю – Вхід Господній в Єрусалим. Бажаємо тільки добрих звісток!

***

Вітаю з Вербною, бажаю Благодаті Святого Духа, приймати життя з легкістю, терпіння, великодушності, лагідності, м'якості!

***

Вербною гілочкою махаю, всіх друзів благословляю. Нехай щастя на вас нападе, міцно обійме за шию і ніколи не відстане. Нехай стабільний дохід і достаток сядуть до вас на шию і звісять ніжки. Радості, розуміння і всіх благ вам!

***

З незвичайною неділею приймайте привітання, нехай буде життя безбідне в неділю Вербну. Нехай удача посміхнеться, щастя нехай до Вас в будинок повернеться, а світить Вам нехай завжди дороговказ!

***

Не бійтеся різок і сильної прочуханки, адже ця м'яка ароматна верба лише для того, щоб прикрасити будинок, наповнити любов'ю і принести удачу! Нехай ангели охороняють родинне вогнище і вберігають від косого погляду!

***

Вербою м'якою Вас поплескав, щоб наздогнала удача, здоров'я і щастя! Щоб в теплому весняному промені потопало домашнє вогнище. Нехай серце гріє віра в добро і надія!

***

Я сьогодні Вас поб'ю гілочкою Вербовою, щоб були Ви завжди міцними, здоровими. Скільки разів вдарю, стільки буде діток, а потім її Вам подарую, нехай приносить щастя і, звичайно ж, удачу.

Вам знадобиться: Вербна неділя 2021: традиції, народні прикмети та історія свята