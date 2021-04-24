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СМС привітання з Вербною неділею 2021: короткі побажання зі святом
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Підібрали для вас короткі СМС привітання з Вербною неділею 2021! Гарні sms-ки, якими можна поздоровити рідних, друзів та колег, з релігійним святом – у нашій добірці!
Короткі СМС привітання чудово підійдуть для того, щоб поздоровити усіх з Вербною неділею 2021, адже ви встигнете надіслати повідомлення рідним, друзям та колегам.
Тут більше: Привітання з Вербною неділею 2021: красиві вірші, смс, проза
Не лінуйтеся знайти оригінальні sms-ки з прийдешнім святом, адже ваші адресати заслуговують найкращих рядків!
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу побажання:
- Красиві SMS привітання у віршах
- Оригінальні СМС вітання прозою
- Короткі новорічні SMS побажання
- Прикольні СМС поздоровлення
Віршовані СМС привітання з Вербною неділею 2021
***
З Вербною неділею!
Теплоти й визволення.
Нехай Господь благословляє
І від усіх негараздів зберігає!
***
Верба в дім і біда геть йде!
Хай щастя і везіння
Світле свято принесе.
З Вербною неділею!
***
З Вербною неділею!
В цей день весняний
Теплоти, любові, затишку,
Й щастя кожну хвилину!
***
Нехай в Вербний день добро і щастя
Пошлють вам божі небеса,
Верба прожене геть усі біди.
Здоров'я, світла і тепла!
***
З Вербною неділею вітаю,
Міцного здоров'я всім бажаю,
Радості, любові, благословіння,
А в справах – удачі та везіння!
Оригінальні СМС вітання на Вербну неділю у прозі
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Вітаю з великим святом порятунку! День Святого Воскресіння нехай наповнить ваш будинок радістю, любов'ю і вірою! Нехай верба подарує чудових довгих років, а в душі стане легко і радісно!
***
З Вербною Неділею! Нехай гілочки свяченої верби завжди Вас всіх оберігають. Приносять в будинок Ваш радість, щастя і багато-багато веселощів. Нехай вони охороняють Вас від будь-якого зла і направляють на життєвому шляху.
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Весь православний люд, сьогодні святкує і радіє. Я вітаю всіх, з Неділею Вербною. Нехай сонце, наповнить ваші душі. Нехай радісна молитва, відкриє ваші серця. Любіть ближніх, даруєте добро і нехай ваше життя буде милостивою і щасливою. Зі святом!
***
Вітаю з Вербною Неділею! Бажаю спокою душі та смирення. Бажаю здоров'я і життєвих сил. Бажаю доброти та милосердя. Бажаю простоти та благородства. Бажаю віри та наполегливості. Бажаю праведності та світла щастя на шляху.
***
Вітаю з Вербною Неділею! Бажаю, щоб гілочки верби тебе наповнили силами, здоров'ям, любов'ю і надією, щоб у твоїй душі, немов "котики" розпускалися добрі мрії.
Короткі СМС вітання з Вербною неділею
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З Вербною неділею! Нехай все погане залишиться за спиною, нехай життя стане світліше і радісніше. Здоров'я, любові та ніколи не втрачати доброї надії.
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Вітаю з Вербною Неділею і хочу побажати міцного здоров'я, вічного блага життя, доброго щастя, ніжності почуттів, безсумнівної віри, світлої надії та істиною відради душі.
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У свято Вербної Неділі від душі хочу побажати благих намірів душі та добрих звісток від світу, міцного здоров'я сім'ї та світлих надій для серця.
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Сьогодні ми святкуємо Вербну неділю – Вхід Господній в Єрусалим. Бажаємо тільки добрих звісток!
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Вітаю з Вербною, бажаю Благодаті Святого Духа, приймати життя з легкістю, терпіння, великодушності, лагідності, м'якості!
Прикольні СМС поздоровлення Вербна неділя
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Вербною гілочкою махаю, всіх друзів благословляю. Нехай щастя на вас нападе, міцно обійме за шию і ніколи не відстане. Нехай стабільний дохід і достаток сядуть до вас на шию і звісять ніжки. Радості, розуміння і всіх благ вам!
***
З незвичайною неділею приймайте привітання, нехай буде життя безбідне в неділю Вербну. Нехай удача посміхнеться, щастя нехай до Вас в будинок повернеться, а світить Вам нехай завжди дороговказ!
***
Не бійтеся різок і сильної прочуханки, адже ця м'яка ароматна верба лише для того, щоб прикрасити будинок, наповнити любов'ю і принести удачу! Нехай ангели охороняють родинне вогнище і вберігають від косого погляду!
***
Вербою м'якою Вас поплескав, щоб наздогнала удача, здоров'я і щастя! Щоб в теплому весняному промені потопало домашнє вогнище. Нехай серце гріє віра в добро і надія!
***
Я сьогодні Вас поб'ю гілочкою Вербовою, щоб були Ви завжди міцними, здоровими. Скільки разів вдарю, стільки буде діток, а потім її Вам подарую, нехай приносить щастя і, звичайно ж, удачу.
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