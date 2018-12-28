Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ

У 2018-му українська музика поповнилася якісними треками, а нові прем'єри вразили крутим змістом та саундом. Ми уважно стежили за всіма новинками, і тепер ми готові представити найкращі пісні року. Насолоджуйтеся!

Українські музичні новинки 2018 вразили різноманітністю – ми почули як потужні рок-треки, так і оригінальні ліричні пісні, що стали хітами. При цьому наша музика продовжила підкорювати світ та очолювати зарубіжні чарти, що вкотре довело її високий рівень.

Отож, представляємо вашій увазі рейтинг українських пісень року. Насолоджуйтеся!

Найкраща українська музика 2018: ТОП пісні

1. KAZKA – ПЛАКАЛА

2. Океан Ельзи – Без тебе

3. THE HARDKISS – Мелодія

4. Потап & Олег Винник – Найкращий день

5. Aнтитіла – Лови момент

6. Друга Ріка – Секрет

7. All stars MOZGI Ent. – Промінь

8. Бумбокс & The Gitas – Тримай мене

9. TAYANNA – Фантастична жiнка

10. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Листопад

11. Pianoбой – Все, що тебе не вбиває

12. Alyosha – Текіла

13. DZIDZIO – Моя любов

14. NK – Тримай

15. Ivan NAVI – Це Вона (Зірка)

Як безкоштовно скачати відео пісні з YouTube:

Перейдіть на Youtube на кліп, який ви хочете завантажити

В адресному рядку браузера додайте ss перед "Youtube" та натисніть Enter. Приміром, https://www.ssyoutube.com/watch?v=0EMowVnDrsU

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Наступні українські хіти у рейтингу ТОП-50

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А яка українська пісня року сподобалася вам найбільше? Пишіть у коментах!

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