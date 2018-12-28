Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ

  • 423
Українська музика 2018 зачаровує! - фото 1
Українська музика 2018 зачаровує!

У 2018-му українська музика поповнилася якісними треками, а нові прем'єри вразили крутим змістом та саундом. Ми уважно стежили за всіма новинками, і тепер ми готові представити найкращі пісні року. Насолоджуйтеся!

Українські музичні новинки 2018 вразили різноманітністю – ми почули як потужні рок-треки, так і оригінальні ліричні пісні, що стали хітами. При цьому наша музика продовжила підкорювати світ та очолювати зарубіжні чарти, що вкотре довело її високий рівень.

Отож, представляємо вашій увазі рейтинг українських пісень року. Насолоджуйтеся!

Найкраща українська музика 2018: ТОП пісні

1. KAZKA – ПЛАКАЛА

2. Океан Ельзи – Без тебе

3. THE HARDKISS – Мелодія

4. Потап & Олег Винник – Найкращий день

5. Aнтитіла – Лови момент

6. Друга Ріка – Секрет

7. All stars MOZGI Ent. – Промінь

8. Бумбокс & The Gitas – Тримай мене

9. TAYANNA – Фантастична жiнка

10. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Листопад

11. Pianoбой – Все, що тебе не вбиває

12. Alyosha – Текіла

13. DZIDZIO – Моя любов

14. NK – Тримай

15. Ivan NAVI – Це Вона (Зірка)

Як безкоштовно скачати відео пісні з YouTube:

  • Перейдіть на Youtube на кліп, який ви хочете завантажити
  • В адресному рядку браузера додайте ss перед "Youtube" та натисніть Enter. Приміром, https://www.ssyoutube.com/watch?v=0EMowVnDrsU
  • Вас перенаправить на сервіс Savefrom.net, де буде готове посилання для завантаження відео.
  • Оберіть формат та якість – і скачуйте ролик на свій пристрій.

Наступні українські хіти у рейтингу ТОП-50

Слухати онлайн найкращу українську музику за версією Радіо МАКСИМУМ​:

А яка українська пісня року сподобалася вам найбільше? Пишіть у коментах!

Слухайте також: Найпопулярніша зарубіжна музика 2018

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 3969
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 17035
ТОП-10 курйозів 2018 року, які неабияк розсмішили мережу
  • 26 грудня, 16:15
  • 1079
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музика