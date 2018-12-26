Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ

Популярна закордонна музика у 2018 році підкорила й українців. Слухайте найкращі нові пісні та скачуйте головні хіти, які ви точно впізнаєте з перших нот.

Найкращі зарубіжні пісні та хіти 2018

1. Tommee Profitt – In The End Linkin Park Cinematic Cover

Американський продюсер та музикант Томмі Профітт зробив несподіваний кавер на відому пісню In The End гурту Linkin Park. За короткий час трек став майже таким же популярним, як і оригінал, отримавши мільйонні перегляди на Youtube. Не важко здогадатись, що ремікс припав до душі і фанатам Linkin Park, і денсу та діпу.

2. Survive – Don Diablo Feat. Emeli Sandé & Gucci Mane

Нідерландський продюсер та діджей Don Diablo вкотре випустив світовий хіт, який лунав з усіх радіостанцій та на вечірках у різних країнах. Як відзначили слухачі, якщо з першого разу композиції не зачепила, то вже вдруге від неї неможливо відірватися.

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3. Imagine Dragons – Natural

Майже кожна нова пісня американського інді-рок-гурту Imagine Dragons одразу ж підкорює чарти. Не виключенням став трек Natural, який за короткий час став шалено популярним. Понад 138 мільйонів переглядів за кілька місяців це з легкістю підтверджують, і це тільки на кліпі.

4. I Like It – Cardi B & Bad Bunny & J Balvin

Несподівана колаборація хіп-хоперки Cardi B з репером Bad Bunny та співаком J Balvin змусила підтанцьовувати фанатів з різних куточків світу. А поєднання американський та пуерто-риканських мотивів не просто розширило аудиторію, а й додало родзинки. Понад 765 мільйонів переглядів відео на Youtube та почесне четверте місце, а також несподіваний саундтрек для реклами Youtube-music.

5. GAULLIN – MOONLIGHT

Литовський діджей та продюсер Gaullin посеред літа розірвав мережу новим синглом Moonlight. Мільйонна кількість прослуховувань та незвичайний відеосупровід – ось, що допомогло пісні зайняти місце у п'ятірці найпопулярніших треків 2018 року.

6. In My Mind – Dynoro & Gigi D’Agostino

Ще один талановитий литовський продюсер та творець сучасної електронної музики Dynoro зумів досягнути неабиякого успіху завдяки новому треку In My Mind. Пісня не сходить з чартів, лунає буквально майже з усіх гаджетів та навіть встигла трішки набриднути, адже вийшла у світ ще навесні 2018.

7. Rompasso – Ignis

Rompasso прославився своїм треком Ignis, зібравши чимало прослуховувань, тому не дивно, що топи не змусили на себе довго чекати. До того ж, діджей вже встиг зарекомендувати себе через композицію Angetenar, яку можна було почути у стрічці "Джон Вік".

8. Say My Name – David Guetta & Bebe Rexha & J Balvin

David Guetta не потребує представлень, тому не дивно, що його новенька пісня з виконавцями Bebe Rexha та J Balvin стрімко підкорює музичний простір по всьому світу. А кліп встиг зібрати понад 126 мільйонів переглядів всього за місяць.

9. Skylar Grey – Everything I Need (Aquaman Soundtrack)

Несподівано до рейтингу увірвався саундтрек до нового супергеройського фільму "Аквамен" від DC. лірична мелодія не залишила байдужими фанатів, тому її почали активно "шазамити". Більш як 3,7 млн переглядів на Youtube за короткий час також зіграли свою роль, тому насолоджуйтесь:

10. Clean Bandit – Baby (feat. Marina & Luis Fonsi)

Британський електрогурт Clean Bandit разом з уельською співачкою Marina створили ідеальний трек з колоритною картинкою. Оперний вокал та мотиви фламенко - ось причина шаленого успіху нової пісні.

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1. Перейдіть на Youtube на ролик, який ви хочете завантажити

2. В адресному рядку браузера додайте ss перед "Youtube" та натисніть Enter. Приміром, https://www.ssyoutube.com/watch?v=skQhri9Te2s

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Наступні пісні у рейтингу ТОП-50 хітів року

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Список треків:

High Hopes – Panic! At The Disco Nothing Breaks Like A Heart – Mark Ronson Feat. Miley Cyrus Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper Be Alright – Dean Lewis Taki Taki – DJ Snake Feat. Selena Gomez & Ozuna & Cardi B Promises – Calvin Harris & Sam Smith Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Post Malone & Swae Lee MIA – Bad Bunny Feat. Drake Close To Me – Ellie Goulding & Diplo Feat. Swae Lee Thunderclouds – LSD Feat. Sia & Diplo & Labrinth SICKO MODE – Travis Scott Later Bitches – The Prince Karma Girls Like You – Maroon 5 Arms Around You – XXXTENTACION & Lil Pump Feat. Swae Lee & Maluma Let You Love Me – Rita Ora ZEZE – Kodak Black Feat. Offset & Travis Scott Speechless – Robin Schulz Feat. Erika Sirola Calma (Remix) – Pedro Capó & Farruko Love Someone – Lukas Graham thank u, next – Ariana Grande Youngblood – 5 Seconds Of Summer Better – Khalid Shotgun – George Ezra Beautiful – Bazzi Feat. Camila Cabello Solo – Clean Bandit Feat. Demi Lovato Mo Bamba – Sheck Wes Going Bad – Meek Mill Feat. Drake Leave Me Alone – Flipp Dinero Gam Gam – Marnik & SMACK Uproar – Lil Wayne Losing It – Fisher Te Boté (Remix) – Nicky Jam, Ozuna, Darell, Nio Garcia, Bad Bunny & Casper Magico Drip Too Hard – Lil Baby & Gunna Lucid Dreams – Juice WRLD You Say – Lauren Daigle E-Lo – Los Unidades & Pharell Williams Feat. Jozzy Better Now – Post Malone Ruin My Life – Zara Larsson Happier – Marshmello & Bastille come out and play – Billie Eilish

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