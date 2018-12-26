На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
-
- 445
Популярна закордонна музика у 2018 році підкорила й українців. Слухайте найкращі нові пісні та скачуйте головні хіти, які ви точно впізнаєте з перших нот.
Найкращі зарубіжні пісні та хіти 2018
1. Tommee Profitt – In The End Linkin Park Cinematic Cover
Американський продюсер та музикант Томмі Профітт зробив несподіваний кавер на відому пісню In The End гурту Linkin Park. За короткий час трек став майже таким же популярним, як і оригінал, отримавши мільйонні перегляди на Youtube. Не важко здогадатись, що ремікс припав до душі і фанатам Linkin Park, і денсу та діпу.
2. Survive – Don Diablo Feat. Emeli Sandé & Gucci Mane
Нідерландський продюсер та діджей Don Diablo вкотре випустив світовий хіт, який лунав з усіх радіостанцій та на вечірках у різних країнах. Як відзначили слухачі, якщо з першого разу композиції не зачепила, то вже вдруге від неї неможливо відірватися.
І ще: Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора
3. Imagine Dragons – Natural
Майже кожна нова пісня американського інді-рок-гурту Imagine Dragons одразу ж підкорює чарти. Не виключенням став трек Natural, який за короткий час став шалено популярним. Понад 138 мільйонів переглядів за кілька місяців це з легкістю підтверджують, і це тільки на кліпі.
4. I Like It – Cardi B & Bad Bunny & J Balvin
Несподівана колаборація хіп-хоперки Cardi B з репером Bad Bunny та співаком J Balvin змусила підтанцьовувати фанатів з різних куточків світу. А поєднання американський та пуерто-риканських мотивів не просто розширило аудиторію, а й додало родзинки. Понад 765 мільйонів переглядів відео на Youtube та почесне четверте місце, а також несподіваний саундтрек для реклами Youtube-music.
5. GAULLIN – MOONLIGHT
Литовський діджей та продюсер Gaullin посеред літа розірвав мережу новим синглом Moonlight. Мільйонна кількість прослуховувань та незвичайний відеосупровід – ось, що допомогло пісні зайняти місце у п'ятірці найпопулярніших треків 2018 року.
6. In My Mind – Dynoro & Gigi D’Agostino
Ще один талановитий литовський продюсер та творець сучасної електронної музики Dynoro зумів досягнути неабиякого успіху завдяки новому треку In My Mind. Пісня не сходить з чартів, лунає буквально майже з усіх гаджетів та навіть встигла трішки набриднути, адже вийшла у світ ще навесні 2018.
7. Rompasso – Ignis
Rompasso прославився своїм треком Ignis, зібравши чимало прослуховувань, тому не дивно, що топи не змусили на себе довго чекати. До того ж, діджей вже встиг зарекомендувати себе через композицію Angetenar, яку можна було почути у стрічці "Джон Вік".
8. Say My Name – David Guetta & Bebe Rexha & J Balvin
David Guetta не потребує представлень, тому не дивно, що його новенька пісня з виконавцями Bebe Rexha та J Balvin стрімко підкорює музичний простір по всьому світу. А кліп встиг зібрати понад 126 мільйонів переглядів всього за місяць.
9. Skylar Grey – Everything I Need (Aquaman Soundtrack)
Несподівано до рейтингу увірвався саундтрек до нового супергеройського фільму "Аквамен" від DC. лірична мелодія не залишила байдужими фанатів, тому її почали активно "шазамити". Більш як 3,7 млн переглядів на Youtube за короткий час також зіграли свою роль, тому насолоджуйтесь:
10. Clean Bandit – Baby (feat. Marina & Luis Fonsi)
Британський електрогурт Clean Bandit разом з уельською співачкою Marina створили ідеальний трек з колоритною картинкою. Оперний вокал та мотиви фламенко - ось причина шаленого успіху нової пісні.
Як скачати відео з YouTube – покрокова інструкція:
1. Перейдіть на Youtube на ролик, який ви хочете завантажити
2. В адресному рядку браузера додайте ss перед "Youtube" та натисніть Enter. Приміром, https://www.ssyoutube.com/watch?v=skQhri9Te2s
3. Вас автоматично перенаправить на сервіс Savefrom.net, де буде готове посилання для завантаження відео.
4. Оберіть формат та якість – і скачуйте ролик на свій пристрій.
Наступні пісні у рейтингу ТОП-50 хітів року
Слухати онлайн найкращу музику за версією Радіо МАКСИМУМ:
Список треків:
- High Hopes – Panic! At The Disco
- Nothing Breaks Like A Heart – Mark Ronson Feat. Miley Cyrus
- Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper
- Be Alright – Dean Lewis
- Taki Taki – DJ Snake Feat. Selena Gomez & Ozuna & Cardi B
- Promises – Calvin Harris & Sam Smith
- Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Post Malone & Swae Lee
- MIA – Bad Bunny Feat. Drake
- Close To Me – Ellie Goulding & Diplo Feat. Swae Lee
- Thunderclouds – LSD Feat. Sia & Diplo & Labrinth
- SICKO MODE – Travis Scott
- Later Bitches – The Prince Karma
- Girls Like You – Maroon 5
- Arms Around You – XXXTENTACION & Lil Pump Feat. Swae Lee & Maluma
- Let You Love Me – Rita Ora
- ZEZE – Kodak Black Feat. Offset & Travis Scott
- Speechless – Robin Schulz Feat. Erika Sirola
- Calma (Remix) – Pedro Capó & Farruko
- Love Someone – Lukas Graham
- thank u, next – Ariana Grande
- Youngblood – 5 Seconds Of Summer
- Better – Khalid
- Shotgun – George Ezra
- Beautiful – Bazzi Feat. Camila Cabello
- Solo – Clean Bandit Feat. Demi Lovato
- Mo Bamba – Sheck Wes
- Going Bad – Meek Mill Feat. Drake
- Leave Me Alone – Flipp Dinero
- Gam Gam – Marnik & SMACK
- Uproar – Lil Wayne
- Losing It – Fisher
- Te Boté (Remix) – Nicky Jam, Ozuna, Darell, Nio Garcia, Bad Bunny & Casper Magico
- Drip Too Hard – Lil Baby & Gunna
- Lucid Dreams – Juice WRLD
- You Say – Lauren Daigle
- E-Lo – Los Unidades & Pharell Williams Feat. Jozzy
- Better Now – Post Malone
- Ruin My Life – Zara Larsson
- Happier – Marshmello & Bastille
- come out and play – Billie Eilish
Читайте також: Названо найгірші пісні 2018 року: які хіти потрапили в антирейтинг
-
20:50Xiaomi випустила суперлегкий мобільний браузер
-
20:22Леся Нікітюк показала романтичний знімок з відпустки
-
19:51Укрпошта змінить систему тарифів на посилки
-
19:41У мережі набуває популярності нова оптична ілюзія
-
19:24Катя Осадча вразила стильним зимовим аутфітом
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
19:15Різдвяний хіт Мераї Кері побив світовий рекорд популярності
-
18:50Влад Яма показав, як виглядав у дитинстві
-
18:42Настя Каменських виконала джазову версію "Щедрика": атмосферне відео
-
18:25Вчені вважають, що час існував ще до Великого вибуху
-
18:14Сценарист Сам вдома заявив про обман у фільмі
-
18:05Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
-
17:51Honor представив новий флагманський смартфон
-
17:37Кайлі Міноуг зачарувала мережу казковим образом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:23У NASA розповіли про різдвяне меню екіпажу МКС
-
17:13Експерти розповіли, які кросівки будуть в тренді у 2019 році
-
16:54Найбільш схожі близнючки у світі виходять заміж за одного чоловіка
-
16:41Американка з незвичайним голосом викликала суперечки у мережі: відео
-
16:35Прикольні привітання з Новим роком 2019: жартівливі новорічні побажання
-
16:23Скільки мандаринів можна з'їсти за день
-
16:15ТОП-10 курйозів 2018 року, які неабияк розсмішили мережу
-
15:55Футболіст Шахтаря хоче стати українцем і грати за збірну
-
15:39Юна українська тенісистка вразила мережу пікантним знімком
-
15:20З яких келихів треба пити шампанське
-
18:05Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
-
16:15ТОП-10 курйозів 2018 року, які неабияк розсмішили мережу
-
14:21Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
-
12:144G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
-
09:51У ДСНС оголосили попередження для українців
-
07:15Прогноз погода 26 грудня в Україні
- 25 грудня
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок
-
10:50Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок
- 24 грудня
-
22:12Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі
-
19:54Як уникнути похмілля після вдалого застілля
-
16:21Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
-
12:13Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
-
09:54Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 23 грудня
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
18:00Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки
-
17:00Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
15:16ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
-
12:45Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018