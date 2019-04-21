Привітання з Вербною неділею 2019 в прозі: побажання своїми словами

Найкращі привітання з Вербною неділею в прозі українською мовою – у нашій добірці! Ми підготували для вас як красиві побажання своїми словами, так і прикольні вітання прозою, якими можна поздоровити рідних та друзів.

Вітання прозою точно всім подобаються, адже так ви можете висловити свою любов та повагу до близьких та хороших знайомих. Підшукайте оригінальні поздоровлення, які надішлете тим, кого хочете привітати з Вербною неділею 2019. Ваші рідні та друзі заслуговують на гарний текст, а не кілька слів у повідомленні.

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З Вербною Неділею! Нехай напередодні світлого свята Пасхи душа очиститься і зрадіє, нехай помисли будуть чистими, мрії – реальними, а почуття – щирими, нехай віра, надія і любов подарують оптимізм, радість і впевненість у завтрашньому дні, а неповторні миті щастя перетворяться в роки прекрасного, квітучого життя.

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За Євангелієм у Вербну неділю Ісус в'їхав в Єрусалимські ворота на віслюку і був осипаний пальмовими гілками. У цей день бажаю долучитися до світлого свята, нехай навіть без цієї легендарної тварини. Замість пальмових гілок за традицією можна скористатися вітчизняною вербою, аби не забути осипати побажаннями рідних і близьких.

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Вербна неділя – прикінцевий етап підготовки кожного вірянина до Великодня – великого свята Воскресіння Христового! Нехай ніжні гілочки верби, освячені сьогодні в Храмі, принесуть у ваш будинок мир, щастя, любов і добробут. Нехай всі добрі справи, скоєні вами в дні Великого Посту, повернуться вам сторицею. Вітаю всіх зі святом!

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У Вербну неділю хочу побажати вам розквітати та оновлюватися, як природа навесні, милуватися красою, наповнювати своє серце радістю і приємними емоціями, позитивними моментами. Бажаю всього найкращого, радійте життю і щиро любіть!

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З усіх боків чути веселий передзвін дзвонів. Повітря сповнене ароматом квітучої верби. Прийшла Вербна неділя. Від щирого серця вітаємо всіх вірян з таким чудовим святом. Нехай у ваших домівках завжди панує мир та любов. Нехай удача ніколи не покидає вас. Міцного здоров'я вам, величезної радості, розуміння й поваги. Нехай вам щастить у всьому завжди, нехай виконуються всі ваші найзаповітніші мрії. Нехай Господь пошле з небес благословення!

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Господь подарував нам прекрасне свято, вмите весною, Вербну неділю. Прийміть найкращі побажання в цей день. Нехай Ваше життя тече, як повна ріка, легко долаючи всі перепони. Нехай ніколи не доведеться Вам сумувати. Бажаю Вам міцного здоров'я, довгих і щасливих років життя. Нехай на Вашому шляху зустрічаються тільки вірні та надійні друзі. Нехай збуваються всі Ваші заповітні мрії, а дорога, обрана Вами, завжди буде правильною. Бережи вас Господь!

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Сьогодні я вітаю вас з Вербною Неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

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У чудове свято – Вербну Неділю – для Вас звучать найкращі привітання. Нехай кожне Ваше починання супроводжує Боже благословення, нехай Вам неодмінно везе у всіх справах, а кожен день приносить справжнє задоволення від життя. І щохвилинним будуть радісні події!

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Нехай з дзвоном дзвонів, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і злагода. Нехай душа і тіло завжди якісно співпрацюють один з одним, покращуючи та доповнюючи твою сутність. Щастя і божественної любові! Успіху і радості!

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Прийміть від душі привітання з чудовою Вербною Неділею! Сьогодні день такий пригожий, а верба така пухнаста, що хочеться Вам побажати сонячних і щирих посмішок. Щедрого Вам життя, наповненого світлом добра і любові! Нехай Ваш будинок ніколи не покидають удача, здоров'я і добробут!

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З Вербною неділею! Це прекрасне свято – привід для веселих посиденьок в добрій компанії за чаркою чаю. Бажаю тобі відзначити цей день так, щоб не було нестерпно боляче твоїй голові та тілу вранці. Нехай друзі завжди будуть поруч, а тобі безмежно щастить!

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Дорога моя! З Вербною неділею! Тішуся з того, що доля подарувала мені тебе – таку милу, добру, завжди готову підтримати... Бажаю в це свято, щоб всі мрії здійснилися, любові тобі й процвітання!

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У Вербну неділю – настрій весняний! Нехай священна верба стане грізною зброєю у твоїх руках, якою ти зможеш проганяти від себе всі неприємності та невдачі. І нехай Господь удосконалить твій характер гнучкістю вербової гілки, і навчить тебе швидко знаходити вихід з будь-якої ситуації. А скоро вже Великдень, тому все буде чудово!

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Від щирого серця вітаю тебе з Вербною Неділею! Гілкою верби закликаю до тебе добробут, розум, здоров'я, відганяю втому, лінь, проблеми. Бажаю тобі напередодні світлого Великодня очистити свою душу і тіло, вирости духовно і, звичайно ж, зміцнитися матеріально. Нехай радість оселиться у твоїй душі, любов – у серці, а щастя – в будинку.

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Сьогодні непроста неділя. Сьогодні особливий, вербовий день. З цього приводу хочу привітати тебе і твою сім'ю. Нехай цей день стане початком тижня стриманості, нехай поляскування свяченою вербою додасть сили на тиждень, до Великодня, забути про жирне на столі, пиятики та веселощі до упаду. А ось через цей тиждень нехай душа гуляє всі 3 дні, адже після Воскресіння життя повинне бити ключем!

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Нехай вербочки, як кішечки, муркочуть у долоньці й буде настрій, як буйне цвітіння! Бажаю вам посмішки, нехай підуть помилки й з Вербною Неділею прийде до нас усіх порятунок!

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З Вербною Неділею вітаю! Гілок вже нарвали, я гадаю? Правильно зробили! Тепер швидше їх святіть – до храму віднесіть. Якщо вірити в диво, то все трапляється! Для цього потрібно вербі низько вклонитися й попросити, чого душа бажає. А вона тим, хто вірить, не відмовляє!

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Поглянь на пухнасті гілочки верби й на те, як виблискує сонце, згадай всіх дорогих людей і те добро, яке вони тобі дарують, і нехай в душі розіллється благодать, яка надихає, а настрій стане чудовим, яким і має бути у святе свято! З Вербною Неділею!

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З весняним святом чудес! Бажаю вам пам'ятати про піст, не обтяжувати своє тіло зайвими з'їденими кілограмами та не втомлювати роботою. Нехай у Неділю Вербну освячена гілка верби обернеться для вас чарівною паличкою, яка виконує найбільш потаємні бажання.

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Вербна неділя! Святе й просто прекрасне свято! Бажаю тобі, як щирому українцю, відсвяткувати його, як годиться по-українськи – з самогоном у чарці, під канапочку з салом та спів і танці. Нехай захистить тебе Господь від похмілля і головного болю!

Картинка з Шутковою неділею

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Вербною гілкою махаю, всіх друзів благословляю. Нехай кожному удача й біля океану дача, перепаде в цей вдалий рік. Нехай щастя на вас нападе, міцно обійме за шию і ніколи не відстане. Нехай стабільний прибуток, добробут та достаток сядуть на вашу шию й звісять ніжки. Радості, розуміння і всіх благ вам!

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Нехай верба наб'є твою попу і зробить її міцнішою, а також нехай чарівні гілочки подарують тобі богатирське здоров'я, веселий настрій та добру надію для ластівки. Нехай буде багато грошей в житті, як котиків на Вербовій гілці, нехай гучними та дзвінкими будуть твої перемоги, як спів весняних птахів.

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Я сьогодні Вас поб'ю гілочкою Вербовою, щоб були Ви завжди міцними, здоровими. Скільки разів вдарю, стільки буде діток, а потім її Вам подарую, нехай приносить щастя і, звичайно ж, удачу.

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Не бійтеся різок та сильної прочуханки, адже ця м'яка ароматна верба лише для того, щоб прикрасити будинок, наповнити любов'ю і принести удачу! Нехай ангели охороняють родинне вогнище і вберігають від злого погляду!

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З Вербною Неділею! Бажаю отримати по своїй чудовій попі гілочками цілющою верби й відразу стати в сто разів розумнішим, красивішим, сильнішим, життєрадіснішим, впевненішим і успішнішим. Нехай в кишенях завжди шарудять грошенята, нехай здоров'я ніколи не нудьгує, нехай серце палає яскравим полум'ям любові та щастя.

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Прийміть від мене привітання і пагінець верби – будьте м'які у спілкуванні, наче пухнасті котики, й будьте тверді у своїх переконаннях, наче гілка. З Вербною Неділею!

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Вітаю тебе з Вербною Неділею. Бажаю, щоб у твоїй душі панувала гармонія, а Святі були на твоєму боці. Благодаті тобі та достатку!

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Нехай гілочка святої верби зітре гріхи та забере негаразди й невдачі. Нехай помисли стануть чисті, ясні й нехай зникнуть тривоги. Зі святом, з Вербною Неділею!

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Нехай у цей особливий день верба подарує чисте, добре світло Вербної неділі та добрі посмішки!

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Вітаю з Вербною неділею, з сонечком у вікні, нехай додасться радості сьогодні й тобі!

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