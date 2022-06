Моя земля опинилась в пеклі: DETACH повернулись з піснею "Інші"

Гурт DETACH випустили новий болючий трек "Інші", присвячений незламності українського народу, який дає відсіч російським окупантам. Рекомендуємо послухати!

Український рок-гурт DETACH після тривалої перерви повернувся з новою піснею "Інші". Музиканти наголошують, що вона про нашу гідність, нашу свободу та наші цінності, пише Радіо MAXIMUM.

У цей важкий час ми знову з вами. Ми повертаємось, тому що так треба, i нам є, що сказати. Цю пісню ми присвячуємо хоробрості українського народу та його незламності у боротьбі з російським агресором. Ми оплакуємо кожне життя, яке забрала ця кривава війна. Ми схиляємося перед мужністю українських воїнів, які захищають нашу країну прямо зараз. Ми виграємо цю війну, – розповідають рокери.

DETACH – Інші, слухайте нову пісню онлайн:

Текст пісні DETACH – Інші:

Ми стали одним цілим, хоча потрібна була

Куля в голові для нового життя

Небо дало сили, минуло, більше нема

Хочу нову зливу

Сама, сама, сама

Вдихаю попіл, вдихаю дим

Вдихаю літо та холод зим

Вдихаю страх

Вдихаю сон

We will win this war

Вбий, вбий в землю, вжени - то моя куля

Коли кожен з нас то і є шалена куля

Коли ти, ти і є потвора

Здригається земля, є лише одна дорога

Ми не здамось, ми не пробачим

Ти живеш життям собачим

Кожен з вас несе прокляття

Кожен крик – криваве розп’яття!

Моя земля опинилась в пеклі

Без права на релоуд гинуть ці світи

Зачекай, зажди…

Палати на самоті

Ми з дитинства не такі як ти

Ти тонув, та точно знав, куди плисти!

Палати на самоті

Ця межа, цей страх, ця повінь, це є ти

Ми знімемо питання назавжди!

Ми зможемо піти тільки з наших бажань

Це вогнепальна зброя - у серці жаль

Тепер у нас в очах сліди цієї пітьми

Хто, якщо не ми, не ми, не ми?!

Все вкрито попелом

