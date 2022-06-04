"Ой чи то день, чи то ніч?" Співачка KOLA презентувала нову пісню "Чи разом?"

Уривок з пісні "Чи разом?" співачки KOLA став дуже популярним у соцмережі ТікТок. Зараз же KOLA презентувала повну версію мелодійного треку. Слухайте ліричну пісню!

У хвилини тривоги співачка KOLA написала пісню "Чи Разом?", яка розповідає про почуття, які переживають при розлуці з рідними й коханими.

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"Нашими полями продовжує їздити ворожа техніка, летять кулі та снаряди. Кожен українець потерпає від жахливих подій війни. Відбувається те, що, мабуть, й не наснилось у найстрашнішому сні. На жаль, війна – це очікування. Невимовний біль відчуває кожна жінка, яка щодня чекає у голосній тиші звістку від коханого", – прокоментувала співачка.

Слухати пісню KOLA – Чи разом?:

Слова пісні KOLA – Чи разом?:

Приспів:

Ой чи то день, чи то ніч?

Чи разом чи то розлуки мить?

Може ти вже забув мою тінь?

Знай що в серці ти моєму навік



Ой чи то день, чи то ніч?

Чи разом чи то розлуки мить?

Чому ж ти голосно так мовчиш?

А моє серце вилітає мов чиж…



Перший куплет:



Ціну простих речей

Ми розуміємо після звершень

Що кращий момент лиш цей

Де поцілунок наче вперше



Колись ти зовсім не знав що далі

І боляче так додолу падав

І кроки твої були невдалі

Чи просто ти був не тим ким мав би



Ой йой йой

Тепер кожен погляд важливий такий

Ой йой йой

Де на тобі одяг будь-який

Ой йой йой

Де я буду сива, але дуже красива

Ой йой йой

І ти кохатимеш мене постійно…



Приспів:



Ой чи то день, чи то ніч?

Чи разом чи то розлуки мить?

Може ти вже забув мою тінь?

Знай що в серці ти моєму навік



Ой чи то день, чи то ніч?

Чи разом чи то розлуки мить?

Чому ж ти голосно так мовчиш?

А моє серце вилітає мов чиж…



Другий куплет:



Почуй, почуй, що ми ще рідні

Зовсім, зовсім не чужі

Відчуй, відчуй моє проміння

Ти просто все як є скажи…



В тебе немає часу

Хоч і на найважливіше

Але я не прошу

Мій спогад моя тиша…



Ой йой йой

Де кожен погляд важливий такий…

Ой йой йой

Де на тобі одяг будь-який

Ой йой йой

Де в кімнаті лунає дитячий сміх

Ой йой йой

Де ти мене не відпустив, бо просто не зміг…



Приспів:



Ой чи то день, чи то ніч?

Чи разом чи то розлуки мить?

Може ти вже забув мою тінь?

Знай що в серці ти моєму навік



Ой чи то день, чи то ніч?

Чи разом чи то розлуки мить?

Чому ж ти голосно так мовчиш?

А моє серце вилітає мов чиж…

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