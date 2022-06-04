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війна Kalush

"Ой чи то день, чи то ніч?" Співачка KOLA презентувала нову пісню "Чи разом?"

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"Ой чи то день, чи то ніч?" Співачка KOLA презентувала нову пісню "Чи разом?" - фото 1

Уривок з пісні "Чи разом?" співачки KOLA став дуже популярним у соцмережі ТікТок. Зараз же KOLA презентувала повну версію мелодійного треку. Слухайте ліричну пісню!

У хвилини тривоги співачка KOLA написала пісню "Чи Разом?", яка розповідає про почуття, які переживають при розлуці з рідними й коханими.

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"Нашими полями продовжує їздити ворожа техніка, летять кулі та снаряди. Кожен українець потерпає від жахливих подій війни. Відбувається те, що, мабуть, й не наснилось у найстрашнішому сні. На жаль, війна – це очікування. Невимовний біль відчуває кожна жінка, яка щодня чекає у голосній тиші звістку від коханого", – прокоментувала співачка.

Слухати пісню KOLA – Чи разом?:

Слова пісні KOLA – Чи разом?:

Приспів:
Ой чи то день, чи то ніч?
Чи разом чи то розлуки мить?
Може ти вже забув мою тінь?
Знай що в серці ти моєму навік

Ой чи то день, чи то ніч?
Чи разом чи то розлуки мить?
Чому ж ти голосно так мовчиш?
А моє серце вилітає мов чиж…

Перший куплет:

Ціну простих речей
Ми розуміємо після звершень
Що кращий момент лиш цей
Де поцілунок наче вперше

Колись ти зовсім не знав що далі
І боляче так додолу падав
І кроки твої були невдалі
Чи просто ти був не тим ким мав би

Ой йой йой
Тепер кожен погляд важливий такий
Ой йой йой
Де на тобі одяг будь-який
Ой йой йой
Де я буду сива, але дуже красива
Ой йой йой
І ти кохатимеш мене постійно…

Приспів:

Ой чи то день, чи то ніч?
Чи разом чи то розлуки мить?
Може ти вже забув мою тінь?
Знай що в серці ти моєму навік

Ой чи то день, чи то ніч?
Чи разом чи то розлуки мить?
Чому ж ти голосно так мовчиш?
А моє серце вилітає мов чиж…

Другий куплет:

Почуй, почуй, що ми ще рідні
Зовсім, зовсім не чужі
Відчуй, відчуй моє проміння
Ти просто все як є скажи…

В тебе немає часу
Хоч і на найважливіше
Але я не прошу
Мій спогад моя тиша…

Ой йой йой
Де кожен погляд важливий такий…
Ой йой йой
Де на тобі одяг будь-який
Ой йой йой
Де в кімнаті лунає дитячий сміх
Ой йой йой
Де ти мене не відпустив, бо просто не зміг…

Приспів:

Ой чи то день, чи то ніч?
Чи разом чи то розлуки мить?
Може ти вже забув мою тінь?
Знай що в серці ти моєму навік

Ой чи то день, чи то ніч?
Чи разом чи то розлуки мить?
Чому ж ти голосно так мовчиш?
А моє серце вилітає мов чиж…

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