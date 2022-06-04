У бункері здохло пуйло: Леся Нікітюк переспівала хіт Степана Гіги "Цей сон"

Леся Нікітюк разом зі Степаном Гігою випустила нову версію пісні "Цей сон" про ідеальний світ без росії. Радимо послухати свіжий хіт!

Відома ведуча Леся Нікітюк з перших днів війни залишається в країні та займається волонтерством. Але навіть у таких складний час шоувумен не забуває підіймати бойовий дух українців. Тому зірка разом зі Степаном Гігою випустила оновлену версію хіта "Цей сон", у якому розповіла про майбутнє країни-агресора, пише Радіо MAXIMUM.

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І справді, у тексті можна почути, як Лесі наснився сон, у якому "у бункері здохло пуйло", "в Мавзолеї Бандера лежить", а "в ОРДЛО співають "Ще не вмерла", тим часом Червона площа стала полігоном після того, як Україна повернула свої кордони.

Леся Нікітюк та Степан Гіга – Цей сон: слухайте новий хіт онлайн:

Леся Нікітюк та Степан Гіга – Цей сон, текст пісні:

Україна вернула кордон!

Красна площа тепер полігон

За Уралом панує Китай

А Курили – японський то край

На росії щодня повна діч

І тривога лунає всю ніч!

"Ще не вмерла!" співають в ОРДЛО

А у бункері здохло пуйло!

Приспів:

Цей сон, цей сон мені щоночі сниться

Крізь сон, крізь сон моє лице сміється

Цей сон, цей сон мене не покидає

Яка краса, коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон

Як надзюрив на них пес Патрон

А цигани приблизно за рік

Розпилили північний потік

У ефірах на "раша-тудей"

Арестович лякає людей

В мавзолеї Бандера лежить

І "Червона калина" звучить!

Приспів.

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