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Моделі 90-х: як змінилася ефектна чешка Поліна Порізкова (18+)
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У 87 році Поліна Порізкова з'явилася на обкладинці Playboy, у 92 році її визнав однією з найпрекрасніших жінок журнал Harper's Bazaar, а ще вона увійшла до списку 50 найкрасивіших людей на думку People. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 54 роки!
Поліна Порізкова народилася в Чехословаччині в місті Простейов 9 квітня 1965 року. У ранньому дитинстві дівчинка зазнала на собі всі нюанси міжнародної політики часів Холодної війни.
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Коли радянські війська увійшли до Чехословаччини, щоб анулювати реформи Празької весни, проведені чеським лідером Александром Дубчеком, батьки майбутньої топмоделі, побоюючись подальших репресій, збігають до швейцарського міста Лунд, залишивши дочку під опікою у бабусі. Порізкови сподівалися забрати свою дитину через деякий час, проте цим планам не судилося збутися...
Коли Поліні було 15 років, її подруга, яка захоплюється фотографією, вирішила спробувати щастя і надіслала свої роботи в одне модельне агенство, сподіваючись на те, що там її знімки оцінять належним чином і можливо запропонують роботу. Як модель вона попросила брати участь Поліну. Зробивши кілька знімків, вона надіслала їх в Париж, в агентство Elite. І ось тоді сталося диво. Глава Elite Джон Касабланкас помітив не фотографії, а дівчину, яка була на них зображена.
Я думала, кожна дівчина починає зніматися для обкладинок журналів з найпершого дня своєї кар'єри. Я й уявити собі не могла, що в цьому було щось екстраординарне
Пік кар'єри Порізкової припав на 1984 рік, коли дівчина, у віці 19 років, з'явилася на обкладинці журналу Sports Illustrated (випуск купальників). Протягом наступних кількох років модель встигла з'явитися на обкладинках практично всіх найпопулярніших видань, включаючи Glamour, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Elle, Vogue, Us, Self, Mademoiselle і Playboy. В кінці 80-х років вона випускає кілька власних календарів купальників, де знімається сама під чуйним керівництвом фотографа Маріо Главіано. Календарі поширилися по всьому світу багатотисячними тиражами, а Порізкова, сама того не бажаючи, стала родоначальником нової тенденції в модній індустрії.
Для моделей це був прекрасний час. Зараз індустрія моди сильно змінилася і зовсім не в кращу сторону. Стандартним розміром є подвійний нульовий, і ніхто, крім цих анорексичних вішалок, не може в них вписатися. Якщо від природи ви не володієте цією безглуздою худорбою, то заради роботи ви просто змушені сидіти на найжорстокішій дієті, а це зовсім не те
Гарячі фото Поліни Порізкової 18+
Крім того, Порізкова відома як письменниця: її перша книга називається A Model Summer, інша дитяча книга The Adventures of Ralphie the Roach, написана в співавторстві з Джоанн Расселл. Також красуня була однією із суддів телешоу Топмодель по-американськи протягом трьох сезонів.
А ще вона з'являється в декількох картинах, включаючи Дівчину з обкладинки (Covergirl), 1984 рік, Анну (Anna), 1987 рік і Її алібі (Her Alibi), 1989 рік. Попри те, що останній фільм приніс їй, як актрисі, найбільшу славу, її акторська майстерність була доволі жорстко розкритикована. Її навіть номінували на здобуття антинагороди Золота малина за найгіршу жіночу роль.
Сьогодні ж Порізкова має американське громадянство і мешкає у США.
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