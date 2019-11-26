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Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
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Амбер Валета – красуня, яка швидко досягла популярності у світі моди. Пропонуємо вам подивитися, як модель виглядає сьогодні у свої 45 років!
Майбутня зірка подіуму народилася в сім'ї португальських емігрантів 9 лютого 1974 року в місті Фінікс. Батьки віддали дочку в католицьку школу. Амбер, яка виросла на релігійних догматах, не планувала пов'язувати життя з шоу-бізнесом. Дівчинка серйозно готувалася до вступу в коледж на спеціальність "соціологія".
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У 15 років, коли зріст дівчини досяг 1,75 м, мама Амбер наполягла на заняттях дочки в модельній школі Лінди Лейман. Незабаром після завершення навчання модельні скаути запропонували блондинці контракт з італійським агентством. Гучний старт сприяв швидкому розвитку кар'єри. Уже в 1993 році ім'я Амбер ставили в один ряд зі світовими суперзірками: Сінді Кроуфорд і Кейт Мосс.
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Поступово струнка (вага дівчини була лише 50-55 кг) зеленоока блондинка завоювала європейські будинки моди. Дівчина стала обличчям бренду Elizabeth Arden і ходила по подіуму в одязі Gucci, Chanel і Versace. У 1995 році в біографії моделі почався новий період – Амбер стала ведучою телепередачі Будинок стилю. Реаліті-шоу розповідало про лаштунки модельного світу і підіймало питання про різноманітні залежності, поширені серед красивих дівчат.
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У кіно Амбер вперше з'явилася у 2000 році зігравши одну з ролей у фільмі Кидок на десять ярдів назад. Дебют виявився цілком успішним і в тому ж році вона зіграла більш помітну роль в стрічці Що приховує брехня, а потім і в мелодрамі Сім'янин, де її партнером по знімальному майданчику став сам Ніколас Кейдж. Зрозумівши, що перед нею відкриваються хороші перспективи стати професійною актрисою Валета почала більше уваги приділяти кінематографу, аніж модельній діяльності. За короткий час вона відзначилася в цілому ряді картин, серед яких Парфуми, Істерія: Історія Деф Лепард, Відплата Макса Кібла і серіал Дій, крихітко. У той же період актриса вдруге вийшла заміж.
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Після народження сина Амбер зробила дворічну перерву в роботі і повернулася на екрани в 2003 році в комедії Дюплекс. Слідом за її участю на екрани вийшли такі помітні стрічки як Модна мамуся, Правила зйому: Метод Хітча, Перевізник 2, Передчуття і Мертва тиша. Завдяки чому Валета остаточно закріпилася в Голлівуді.
Гарячі фото Амбер Валети 18+
У 2009 році актриса отримує головну жіночу роль у фантастичному трилері Геймер. Дівчина втілила на екрані персонажа на ім'я Ніка Тілман – дружину головного героя, якого зіграв актор Джерард Батлер.
У 2011 році Ембер стала антагоністом героїні серіалу Помста (інша назва Реванш). Актриса зіграла Лідію Девіс, першу жертву підступних планів дівчати, батька якої незаслужено посадили в тюрму. Спочатку роль Валети була заявлена як гостьова, але артистка створила настільки колоритний персонаж, що героїню вписали в сюжет всього першого сезону.
Сьогодні Амбер – активна захисниця навколишнього середовища. У червні 2018 модель випустила документальний фільм Reinventing power. Кінострічка представлена у вигляді великого подорожі по країні і розповідає про способи економії електроенергії. Нові проєкти, селфі, фото сина і близьких друзів актриса регулярно публікує в Інстаграмі.
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