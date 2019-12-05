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Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)

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Карколомна Ясмін Ле Бон - фото 1
Карколомна Ясмін Ле Бон / zothike

Ясмін Ле Бон почала працювати моделлю ще під час навчання в школі, а після її закінчення одразу підписала контракт з лондонським модельним агентством Models 1. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 55 років!

В юності Ясмін Ле Бон не ставила собі цілей, а просто мріяла подорожувати і пізнавати світ. У підсумку ж отримала набагато більше за бажане.

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Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372359
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372360

Ясмін Парване народилася в 1964 році в сім'ї іранського фотографа в Оксфорді і була молодшою ​​з двох дочок. У дитинстві вона була шибеником, спілкувалася лише з хлопчиками і захоплювалася футболом. Кар'єру розпочала випадково в 1981 році, коли її, молоденьку продавчиню в невеликому магазині одягу, запримітив скаут модельної агенції. Стурбовані майбутнім дочки, батьки порекомендували їй розглянути пропозицію серйозно. Спочатку Ясмін підробляла, знімаючись для реклами перукарень, побутової техніки та автомобілів. Її східна зовнішність – смаглява шкіра, темне волосся і карі очі – не відразу привернула увагу представників модної індустрії.

Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372376
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372363
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372362
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372366
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372364

У 1983 році Парване стала фіналісткою конкурсу "Міс Оксфорд" і вирушила в Лондон. В агентстві Models 1 розгледіли потенціал провінціалки і запросили її на випробувальний термін. Вона не блищала, але завжди якісно робила роботу.

У 1984 році фотографія Ясмін попалася на очі Саймону Ле Бону, солістові групи Duran Duran. Він всіма правдами і неправдами домігся від неї згоди прийти на перше побачення; на ньому Саймон і Ясмін зрозуміли, що були створені одне для одного. У 1991 році Ясмін була вагітна; на сьомому місяці вона сфотографувалася оголеною для благодійного аукціону на користь організації Friends of the Earth (його виграв Саймон Ле Бон).

Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372367
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372368

25 вересня 1991 року народилася друга дочка Ле Бонів – Саффрон Сахара. Через три тижні після її народження Ясмін повернулася до роботи. У 1994 році народилася третя дочка Ясмін – Таллула Пайн. Ясмін і цього разу не стала кидати модельний бізнес; однак вона стала набагато ретельніше вибирати пропозиції, намагаючись проводити максимум часу зі своєю сім'єю.

У листопаді 2011 року Ясмін Ле Бон в компанії Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Хелени Крістенсен, Єви Герцигової знялася у відео на пісню Duran Duran Girl Panic!, виконавши ролі учасників групи. Зараз естафету перехопила її з Саймоном старша дочка Амбер Роуз, яка успішно випробовує свої сили в модельному бізнесі. У минулому році разом зі знаменитою мамою вона взяла участь у зйомці рекламної кампанії Monsoon. Сама Ясмін планує продовжувати кар'єру до тих пір, поки їй будуть надходити пропозиції.

Відверті фото Ясмін Ле Бон 18+

Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372374
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372369
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372370
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372371
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372372
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+) - фото 372373

І навіть з віком (а їй зараз 55) модель не переставала співпрацювати з модними брендами, зніматися для журналів і реклами і виходити на подіум, нехай і не так активно, як раніше. Перед тим як їй стукнуло п'ятдесят, Ясмін знялася в рекламі купальників, і це викликало справжній фурор. А ще минулої осені Ясмін, на думку всіх фешн-критиків, затьмарювала красою і стрункістю навіть свою 28-річну дочку. Дивлячись на них обох в мінісукнях, складно було сказати, хто виглядає молодшою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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