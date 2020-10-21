На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Мій шлюб був пеклом з першого дня: читайте уривки невідомого інтерв'ю принцеси Діани
-
- 16
Через 25 років після зустрічі з Леді Ді журналіст Макс Хастінг оприлюднив відверте інтерв'ю з британською принцесою. В ньому вона поділилася подробицями особистого життя з принцом Чарльзом, а також висловила занепокоєння про спадщину свого сина.
Завдяки новому документальному фільму "Diana: The Truth Through The Interview" стало відомо, що напередодні своєї знаменитої бесіди з Мартіном Баширом для каналу Panorama дружина принца Чарльза зустрілася з журналістом Максом Хастінгом, колишнім редактором Daily Telegraph.
Це цікаво: Меган Маркл і принц Гаррі показали свій новий офіційний портрет
У відвертому інтерв'ю з Хастінгом Леді Ді розповіла про реалії свого життя в ролі дружини принца британської корони. Причиною, через яку інтерв'юер не публікував його раніше, було бажання допомогти принцесі "зберегти в секреті гірші таємниці".
Хастінг був вражений прямотою і відвертістю Леді Ді, яка вирішила не ходити довкола та відразу заявила йому про те, що її шлюб з принцом Чарльзом "був для неї пеклом з самого першого дня". Журналіст також підкреслив стурбованість принцеси про спадщину свого сина Вільяма. Говорячи з Хастінг про трон, принцеса Діана сказала "абсолютно недвозначно", що, на її погляд, принц Чарльз "з цим не впорається", через що і повинен "відійти в сторону", звільнивши місце їх синові.
У принцеси Діани були побоювання стосовно принца Вільяма / Фото gettyimages
Крім теми особистого життя, принцеса Діана також торкнулася передбачуваної змови. Нагадуємо, що причиною трагічної смерті принцеси Діани стала автокатастрофа у Парижі 31 серпня 1997 року. Однак причина самої аварії досі залишається загадкою. Не виключено, що Леді Ді підозрювала про бажання представників королівської сім'ї "позбутися її": вона навіть поцікавилась у самого Хастінга, чи відомі йому будь-які відомості з цього приводу. Так, думка про те, що принцеса Діана була вкрай стурбована власним добробутом після розставання з принцом Чарльзом, не здається божевіллям.
Читайте також: Ексколега Меган Маркл по серіалу Форс-мажори розповів, чому вони більше не спілкуються
-
17:12У мережі з'явилися кадри з моторошного фільму з Меган Фокс: фото 18+
-
16:49Мій шлюб був пеклом з першого дня: читайте уривки невідомого інтерв'ю принцеси Діани
-
16:22Рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2020 року: японці та німці попереду
-
15:57Творці Форсажу розповіли, коли вийде останній фільм франшизи
-
15:33Влада Швейцарії запропонувала виплатити всім громадянам країни по 7 тисяч євро
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:15Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки
-
14:54У Tesla лопнуло бокове скло прямо в гаражі: відео
-
14:31Професійний фотограф протестував можливості камер нового iPhone 12 Pro
-
14:16Науковці назвали найстрашніший фільм жахів в історії
-
13:49Які кольори авто вибирали водії в Україні за 2020 рік
-
13:20У Дубаї побудують американські гірки за мотивами Джона Віка
-
12:46Поза 68: як виглядає зухвала позиція для орального сексу та в чому її особливість (18+)
-
12:19Тест на самооцінку: як сильно ви себе любите
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:47ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії
-
11:23Пара почала ремонт у старому будинку і знайшла там загадкову 100-річну схованку
-
10:50Стало відомо, які міста Європи мають найбрудніше повітря
-
10:22В ОАЕ готелям дозволять готувати кошерні страви
-
09:51У Великобританії після скасування карантину зросли продажі презервативів
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня
-
08:55Погода в Україні 21 жовтня: точний прогноз на сьогодні
-
08:29Які продукти пришвидшують старіння
-
07:55Apple запустила цілодобовий музичний канал
-
07:30Експерти назвали автомобілі з вічними двигунами
-
15:15Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки
-
12:19Тест на самооцінку: як сильно ви себе любите
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня
-
07:13Ці харчові вподобання можуть свідчити про дефіцит корисних речовин в організмі
- 20 жовтня
-
20:30Ця сексуальна модель заробляє на власній білизні (18+)
-
17:20Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
14:19Швидкий тест: виберіть картку і дізнайтесь, чого від вас хочуть інші
-
12:00Міжнародний день кухаря: Вгадай, з якої національної кухні ця страва
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 жовтня
-
07:2110 незвичайних карт світу, які змінять ваше уявлення про нашу планету
- 19 жовтня
-
20:26Порнозірка Лада Роудс поділилась порадами для хорошого сексу (18+)
-
17:24Поради для знайомств з минулого століття: де і як дівчата шукали хлопців для шлюбу
-
15:30Виберіть символ і отримайте передбачення на місяць
-
13:11Справа Василя Стуса: за які висловлювання про Медведчука суд заборонив книгу Кіпіані
-
11:28Найкраща популярна музика жовтня: плейлист для хорошого понеділка
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 жовтня
-
08:21Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у восьмому випуску (відео)
-
07:18Погода в Україні 19 жовтня: точний прогноз на понеділок
- 18 жовтня
-
21:47Учені з Японії змоделювали поширення Covid-19 за столом: де найбезпечніше місце (відео)
-
19:23Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)
-
17:49З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:54Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом
-
10:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня
- 17 жовтня
-
22:10ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС дивитись онлайн: трансляція бою 18 жовтня 2020