Мій шлюб був пеклом з першого дня: читайте уривки невідомого інтерв'ю принцеси Діани

Через 25 років після зустрічі з Леді Ді журналіст Макс Хастінг оприлюднив відверте інтерв'ю з британською принцесою. В ньому вона поділилася подробицями особистого життя з принцом Чарльзом, а також висловила занепокоєння про спадщину свого сина.

Завдяки новому документальному фільму "Diana: The Truth Through The Interview" стало відомо, що напередодні своєї знаменитої бесіди з Мартіном Баширом для каналу Panorama дружина принца Чарльза зустрілася з журналістом Максом Хастінгом, колишнім редактором Daily Telegraph.

У відвертому інтерв'ю з Хастінгом Леді Ді розповіла про реалії свого життя в ролі дружини принца британської корони. Причиною, через яку інтерв'юер не публікував його раніше, було бажання допомогти принцесі "зберегти в секреті гірші таємниці".

Хастінг був вражений прямотою і відвертістю Леді Ді, яка вирішила не ходити довкола та відразу заявила йому про те, що її шлюб з принцом Чарльзом "був для неї пеклом з самого першого дня". Журналіст також підкреслив стурбованість принцеси про спадщину свого сина Вільяма. Говорячи з Хастінг про трон, принцеса Діана сказала "абсолютно недвозначно", що, на її погляд, принц Чарльз "з цим не впорається", через що і повинен "відійти в сторону", звільнивши місце їх синові.



У принцеси Діани були побоювання стосовно принца Вільяма / Фото gettyimages

Крім теми особистого життя, принцеса Діана також торкнулася передбачуваної змови. Нагадуємо, що причиною трагічної смерті принцеси Діани стала автокатастрофа у Парижі 31 серпня 1997 року. Однак причина самої аварії досі залишається загадкою. Не виключено, що Леді Ді підозрювала про бажання представників королівської сім'ї "позбутися її": вона навіть поцікавилась у самого Хастінга, чи відомі йому будь-які відомості з цього приводу. Так, думка про те, що принцеса Діана була вкрай стурбована власним добробутом після розставання з принцом Чарльзом, не здається божевіллям.

