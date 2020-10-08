Ексколега Меган Маркл по серіалу Форс-мажори розповів, чому вони більше не спілкуються

Патрік Джей Адамс і Меган Маркл разом знялися у серіалі "Форс-мажори". Там вони зіграли закохану пару, яка у підсумку зв'язала себе узами шлюбу. За час зйомок Патрік і Меган подружилися, і їх спілкування вийшло за межі знімального майданчика.

Так, актор був серед гостей на весіллі своєї колеги та принца Гаррі. Однак зараз вони не спілкуються. Як зізнався 39-річний Адамс, зателефонувати Меган йому заважає простий страх.

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"Чесно кажучи, я думаю, що наляканий. Я не сумніваюся, що в будь-який момент міг би взяти трубку і зателефонувати їй, але не знаю, що б я сказав", – зізнався він в інтерв'ю Radio Times.

Він додав, що, після того, як у Меган і Гаррі народився син Арчі, а у нього з дружиною Тройен Беллісаріо народилася донька, вони з герцогинею Сассекською підтримували зв'язок.

"Після того, як народилися наші діти, ми відправили один одному кілька повідомлень і подарунків, але я думаю, що трохи наляканий. Я думаю, це просто страх. Напевно, мене лякає сама думка про те, щоб пробитися крізь якісь стіни і почати цю розмову", – сказав актор.

А ще він зауважив, що йому важко бачити, як Меган постійно перебуває під пильною увагою ЗМІ, відтоді як вона покинула шоу.

"Знаючи, що у Меган на серці, і якою милосердною вона може бути, важко на це дивитися, адже ти хочеш, щоб твоїм друзям дали спокій, і вони могли будувати своє особисте життя", – додав він.

За нинішньою діяльністю Меган Патрік стежить. Він зазначив її недавній виступ із закликом взяти участь у голосуванні на президентських виборах і зізнався, що сумує за нею.

"Я дуже радий, що вона говорить про важливі речі і робить все можливе, щоб люди брали участь у виборах у листопаді. Я сумую за своєю подругою, але дуже радий, що у неї все добре", – підкреслив він.

Принаймні тепер зрозуміло, що між Патріком і Меган не пробігала жодна чорна кішка.

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