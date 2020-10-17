Меган Маркл і принц Гаррі показали свій новий офіційний портрет

39-річна Меган Маркл і 36-річний принц Гаррі опублікували нові офіційні фотографії. Це чорно-білі кадри, зроблені каліфорнійським майстром Меттом Сейлзом для журналу Time.

Зйомка проходила у будинку Меган і Гаррі в Монтесіто (штат Каліфорнія) і була приурочена до майбутнього виступу пари на віртуальному саміті TIME100 під назвою "Проєктування кращого світу".

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Для фотосесії Меган вибрала приталений піджак, просту білу футболку і брюки. Тим часом принц Гаррі віддав перевагу костюму та сорочці. На портреті пара виглядає розслабленою і невимушеною.

Джерело повідомило американському Bazaar, що пара особисто брала участь у виборі тем для саміту та запрошених спікерів. Очікується, що Меган і Гаррі виступлять зі вступною промовою, а також братимуть участь в обговореннях за участю високопоставлених експертів, адвокатів, творців онлайн-контенту та журналістів.

"Герцог і герцогиня Сассекські є одними з найвпливовіших людей у світі. Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати з ними, щоб привернути увагу до важливих тем і знайти реальні рішення деяких з найбільш нагальних проблем нашого часу", – сказав Ден Максаєв, виконавчий редактор Time і редакторський директор TIME100.

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