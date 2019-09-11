Міхаель Шумахер прийшов до тями після багаторічної коми: перші подробиці ЗМІ

Легендарний німецький гонщик "Формули-1" і семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер отямився після 6 років коми. За даними ЗМІ, він проходить курс лікування у французькій клініці та днями переніс операцію по введенню стовбурових клітин. Схоже, вона завершилась успішно!

9 вересня Міхаель Шумахер був таємно госпіталізований в клініку імені Жоржа Помпіду в Парижі, де екс-пілот Ferrari вже лікувався навесні цього року. 50-річного спортсмена помістили у відділення серцево-судинної хірургії, де йому провели операцію по введенню стовбурових клітин. Як повідомили в лікарні, процедура минула вдало. Уже 11 вересня гонщик повинен повернутися додому до Швейцарії.

Це цікаво: Як син Міхаеля Шумахера дебютував на Формулі-1

"Можу запевнити вас, що Міхаель при тямі. Інших коментарів про стан його здоров'я ми дати не можемо. Це конфіденційна інформація", – передає газета Le Parisien слова медсестри, яка чергувала під час операції.

GP Italia 1996: la prima vittoria di Michael a Monza con la @ScuderiaFerrari.

September 8th, 1996, marks Michael's first win of the @F1 Monza GP for Ferrari.

Am 8. September 1996 gewinnt Michael das erste Mal den GP im @Autodromo_Monza mit Ferrari.#TeamMichael pic.twitter.com/mjmNiKRLtK — Michael Schumacher (@schumacher) September 8, 2019

Процедуру проводив відомий хірург-кардіолог і фахівець з лікування серцевої недостатності, професор Філіп Менаше. 69-річний лікар прославився тим, що ще в 2000 році став першим, хто провів трансплантацію м'язових стовбурових клітин одному з пацієнтів, у якого був інфаркт міокарда. Саме Менаше здійснив першу в світі пересадку молодих клітин серця жінці, яка страждала від серцевої недостатності.

Відзначається, що Шумахера після операції відвідали відразу кілька людей. Величезну кількість журналістів, які прибули до лікарні, всередину не пустили. Серед тих, хто все-таки зміг зустрітися з Міхаелем, є, наприклад, Жан Тодт, що з 1993 по 2007 роки обіймав посаду головного спортивного директора Ferrari. Саме він в 1995 році запросив Шумахера в італійську команду, з якою у німця пов'язані його головні досягнення в кар'єрі, а саме – п'ять чемпіонських титулів з семи, що досі залишається рекордом "Формули-1".

Yesterday 17 years ago, on 21 July 2002, Michael won his 5th world championship title in Formula 1 with his victory at the French Grand Prix, thus equalising the seemingly eternal record of the Argentinian Juan-Manuel Fangio. @F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/SFgOjZsFm0 — Michael Schumacher (@schumacher) July 22, 2019

Відвідали Міхаеля і прославлені гонщики Ален Прост і Жан Алезі, а також син "Червоного Барона" Мік Шумахер, який виступає за академію Ferrari в "Формулі-2". Однак ніхто з присутніх не погодився давати будь-які коментарі про стан госпіталізованого. Річ у тому, що дружина Шумахера Корінна ще влітку 2014 року вирішила захистити потерпілого від публіки і ЗМІ.

Нагадаємо, трагедія трапилася 29 грудня 2013 року на гірськолижному курорті в Мерібелі, куди Шумахер відправився на відпочинок разом зі своїм сином і друзями. Під час спуску зі схилу він не впорався з лижами і вилетів за межі траси, після чого спіткнувся об камінь, який був прикритий снігом, і впав. У результаті падіння Шумахер вдарився головою об гірський виступ. За словами лікарів, від швидкої смерті гонщика врятував шолом, який розколовся на шматки.

MOST WINS: FRENCH GRAND PRIX



8: M Schumacher

6: A Prost

4: J-M Fangio

4: N Mansell

3: J Brabham

3: J Stewart



23 drivers' championships between them #F1 #FrenchGP pic.twitter.com/CWKAsquKLB — Formula 1 (@F1) June 16, 2019

Під час транспортування на вертольоті Міхаель втратив свідомість, і лікарі оперативно ввели його в стан штучної коми, підключивши потерпілого до апарату вентиляції легенів. У перший час медики від прогнозів відмовлялися, заявляючи, що німець у критичному стані. Влітку 2014 року Шумахер вперше прийшов до тями, після чого був виписаний з лікарні і відправлений додому, де проходив курс реабілітації.

Michaels Sieg in Hockenheim am 25. Juli war sein 11. Sieg im 12. Rennen 2004. Mick wird das Auto am Wochenende dort fahren.

Michael's victory in Hockenheim on 25 July was his 11th win in the 12th race 2004. This weekend @SchumacherMick will drive the car there. @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/0aCXVcmF9a — Michael Schumacher (@schumacher) July 24, 2019

У серпні 2018 роки родичі потерпілого поділилися радісною новиною про те, що Міхаель почав проявляти емоції, коли чує голоси своїх дітей Джини-Марії та Міка і дружини Корріни.

Міхаель Шумахер дебютував в "Формулі-1" в 1991 році, коли його запросили в ірландську команду "Джордан". Після 11-ї гонок німець перейшов в "Бенеттон", з яким завоював два чемпіонські титули, а в 1995 році підписав контракт з "Феррарі", за яку виступав до 2006 року, після чого оголосив про завершення кар'єри. У 2009 році Шумахер повернувся в "Формулу-1" і став пілотом команди "Мерседес", але через чотири роки остаточно вирішив піти зі спорту.

Читайте також: 20-річний син Міхаеля Шумахера вперше прикрасив глянець