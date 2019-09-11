Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Apple Серіал Кріпосна

Міхаель Шумахер прийшов до тями після багаторічної коми: перші подробиці ЗМІ

  • 8
Міхаель Шумахер - фото 1
Міхаель Шумахер / gettyimages

Легендарний німецький гонщик "Формули-1" і семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер отямився після 6 років коми. За даними ЗМІ, він проходить курс лікування у французькій клініці та днями переніс операцію по введенню стовбурових клітин. Схоже, вона завершилась успішно!

9 вересня Міхаель Шумахер був таємно госпіталізований в клініку імені Жоржа Помпіду в Парижі, де екс-пілот Ferrari вже лікувався навесні цього року. 50-річного спортсмена помістили у відділення серцево-судинної хірургії, де йому провели операцію по введенню стовбурових клітин. Як повідомили в лікарні, процедура минула вдало. Уже 11 вересня гонщик повинен повернутися додому до Швейцарії.

Це цікаво: Як син Міхаеля Шумахера дебютував на Формулі-1

"Можу запевнити вас, що Міхаель при тямі. Інших коментарів про стан його здоров'я ми дати не можемо. Це конфіденційна інформація", – передає газета Le Parisien слова медсестри, яка чергувала під час операції.

Процедуру проводив відомий хірург-кардіолог і фахівець з лікування серцевої недостатності, професор Філіп Менаше. 69-річний лікар прославився тим, що ще в 2000 році став першим, хто провів трансплантацію м'язових стовбурових клітин одному з пацієнтів, у якого був інфаркт міокарда. Саме Менаше здійснив першу в світі пересадку молодих клітин серця жінці, яка страждала від серцевої недостатності.

Відзначається, що Шумахера після операції відвідали відразу кілька людей. Величезну кількість журналістів, які прибули до лікарні, всередину не пустили. Серед тих, хто все-таки зміг зустрітися з Міхаелем, є, наприклад, Жан Тодт, що з 1993 по 2007 роки обіймав посаду головного спортивного директора Ferrari. Саме він в 1995 році запросив Шумахера в італійську команду, з якою у німця пов'язані його головні досягнення в кар'єрі, а саме – п'ять чемпіонських титулів з семи, що досі залишається рекордом "Формули-1".

Відвідали Міхаеля і прославлені гонщики Ален Прост і Жан Алезі, а також син "Червоного Барона" Мік Шумахер, який виступає за академію Ferrari в "Формулі-2". Однак ніхто з присутніх не погодився давати будь-які коментарі про стан госпіталізованого. Річ у тому, що дружина Шумахера Корінна ще влітку 2014 року вирішила захистити потерпілого від публіки і ЗМІ.

Нагадаємо, трагедія трапилася 29 грудня 2013 року на гірськолижному курорті в Мерібелі, куди Шумахер відправився на відпочинок разом зі своїм сином і друзями. Під час спуску зі схилу він не впорався з лижами і вилетів за межі траси, після чого спіткнувся об камінь, який був прикритий снігом, і впав. У результаті падіння Шумахер вдарився головою об гірський виступ. За словами лікарів, від швидкої смерті гонщика врятував шолом, який розколовся на шматки.

Під час транспортування на вертольоті Міхаель втратив свідомість, і лікарі оперативно ввели його в стан штучної коми, підключивши потерпілого до апарату вентиляції легенів. У перший час медики від прогнозів відмовлялися, заявляючи, що німець у критичному стані. Влітку 2014 року Шумахер вперше прийшов до тями, після чого був виписаний з лікарні і відправлений додому, де проходив курс реабілітації.

У серпні 2018 роки родичі потерпілого поділилися радісною новиною про те, що Міхаель почав проявляти емоції, коли чує голоси своїх дітей Джини-Марії та Міка і дружини Корріни.

Міхаель Шумахер дебютував в "Формулі-1" в 1991 році, коли його запросили в ірландську команду "Джордан". Після 11-ї гонок німець перейшов в "Бенеттон", з яким завоював два чемпіонські титули, а в 1995 році підписав контракт з "Феррарі", за яку виступав до 2006 року, після чого оголосив про завершення кар'єри. У 2009 році Шумахер повернувся в "Формулу-1" і став пілотом команди "Мерседес", але через чотири роки остаточно вирішив піти зі спорту.

Читайте також: 20-річний син Міхаеля Шумахера вперше прикрасив глянець

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
  • Вчора, 18:00
  • 382
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 2512
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1745231
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Німеччина