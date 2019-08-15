Красунчик: 20-річний син Міхаеля Шумахера вперше прикрасив глянець

Шанувальники по всьому світу з завмиранням серця стежили за крутими віражами батька Міка Шумахера, Міхаеля, однак, і 20-річний син гонщика також довів, що його персона варта уваги.

На початку серпня Шумахер-молодший, який виступає за команду Премії Рейсінг, здобув свою першу перемогу на етапі Формули-2 в Угорщині.

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Днями у Міка стався і ще один дебют: син семиразового чемпіона королівських перегонів вперше став героєм глянцевого журналу. Шумахер-молодший з'явився на обкладинки GQ Germany. Головною темою вересневого номера стала нова маскулінність. Мік також є членом гоночної академії Феррарі (саме ця команда прославила його батька), і фахівці впевнені, що син Міхаеля обов'язково добереться і до Формули-1.

В інтерв'ю виданню Мік також розповів, наскільки важливий для нього приклад батька, і зізнався, що перед стартом намагається абстрагуватися від усього і зосередитися на самому заїзді.

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