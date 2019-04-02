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Син Міхаеля Шумахера дебютував на Формулі-1: з'явилося відео

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Мік Шумахер дебютував на Формулі-1 - фото 1
Мік Шумахер дебютував на Формулі-1 / formula1

Німецький гонщик Мік Шумахер, син Міхаеля Шумахера, дебютував на гонці Формули-1. Молодий пілот провів свої перші тести на гоночному боліді F-1 в Бахрейні. Раніше гонщик став чемпіоном Формули-3.

Молодий 20-річний пілот вперше сів за кермо гоночного боліда головного чемпіонату під час тренувальних заїздів перед Гран-прі Бахрейну. Мік подолав 12 кіл за кермом SF 90.

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Син легендарного гонщика приєднався до колишньої команди батька Ferrari у січні 2019 року. Напередодні Мік Шумахер дебютував у Формулі-2, опинившись на шостому місці в заїзді в Бахрейні.

Батько Міка Міхаель Шумахер семиразовий чемпіон Формули-1, який виступає за команду Ferrari. У грудні 2013 року Міхаель Шумахер впав під час катання на лижах і отримав серйозну черепно-мозкову травму.

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Джерело: bbc
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