Megan Thee Stallion перетворилася на живу ляльку у кліпі Cry Baby

Хіп-хоп-виконавиця Megan Thee Stallion представила кліп на трек "Cry Baby", який увійшов у її дебютний студійний альбом "Good News". Дивіться кліп, у якому виконавиця перетворюється на ляльку, на Радіо МАКСИМУМ!

Megan Thee Stallion записала композицію "Cry Baby" у співпраці з репером DaBaby.

У ролику артисти зіграли ляльок на кшталт Барбі і Кена, які ожили вночі у крамниці іграшок. Разом вони катаються на радіокерованій машинці та читають реп на фоні іграшкового гоночного треку зі статуєю Свободи.

Megan Thee Stallion – Cry Baby, дивіться новий кліп реперки:

Текст і слова пісні Megan Thee Stallion – Cry Baby

DaBaby:

(That ain't DaBaby, that's my baby)

Her friends and mom hate me (Go)

Lay down on the bed, do the crybaby (Mmm)

She ain't gave me none of that pussy in a while

She had the boy waitin', I don't mind waitin' (Come here)

Oh, you ain't gon' respond to my texts? (Oh, yeah?)

Want me keep on my diamonds, we sex? (What's your name?)



Keisha? (Kei), Jasmine? (Jas), Kiera? Megan? (Go)

Lisa? Ashley? (Ashley), Sierra? Sarah?

She got her hands on her knees with her ass in the air, ooh,

that lil' bitch a player

If her friends ain't around to record it, she bend over,

shake that lil' ass in the mirror

Like goddamn, what a nigga gotta do for your number?

Shawty came through with that head so good, I said fuck it,

I ain't usin' no rubber

Way she make that ass bounce, think I love her

Got that ass and that mouth from her mother

Type to make your bae mad, you in trouble

NBA playoffs that ass, it's a bubble

Uh-uh, uh-uh, come here, come here, uh-uh

Throw that ass back, come here, come here



(That ain't DaBaby, that's my baby)

Her friends and mom hate me (Go)

Lay down on the bed, do the crybaby (Go)

She ain't gave me none of that pussy in a while

She had the boy waitin', I don't mind waitin'

Oh, you ain't gon' respond to my texts? (Oh, yeah?)

Want me keep on my diamonds, we sex? (What's your name?)



Megan Thee Stallion:

(Wah, wah, wah, wah) Real hot girl shit (Ayy, ayy, ayy, ayy)

Lay on my stomach, toot it up, do the crybaby (Crybaby)

Look back, hold it open, now he annihilated (Yeah)

Moaning like a bitch when he hit this pussy

Damn, he probably wanna wear my hoodie (Ah)

Choke me, spank me, look at me, thank me (Thank me)

If I give it to another nigga, he'll hate me (He'll hate me)

Spit, slurp, give him that work

Fell too fast for me, now the nigga hurt

Deeper, deeper, I need a reaper

Thought I was in trouble how he tearin' them cheeks up

Keep me a freak, who the flavor of the week?

If I make up the rules, then I don't think it's cheatin'

Jordan, Tommy, Timothy, Daniel (Which one?)

Might let Jonathan bring in Sarah (Come here, Sarah)

Bitch tryna brag about taking my man (Huh?)

Hah, I needed me a nigga off my hands (Hahahaha)

Uh-uh, don't fuck me like that, fuck me like this, yeah, ayy



His friends and his dad hate me (Yeah)

I broke his lil' heart, he a crybaby (Wah-wah-wah)

If I ain't let him hit the pussy by now

Then that nigga lame if he still waitin' (Ah, ah, ah)

I ain't even save your number (Nope)

So no, I can't reply to no text (No text)

I make him cry 'bout the pussy, hmm

Probably why my shit so wet (Ah, ah, ah, ah, wah, wah, wah)

Раніше треки Megan Thee Stallion потрапили у карантинний плейлист Джей-Зі – разом з роботами Бейонсе, Дрейка, The Weeknd і Тревіса Скотта.

