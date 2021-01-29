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Джастін Бібер зняв в новому кліпі свою дружину Хейлі: чуттєве відео

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Кадр з кліпу - фото 1
Кадр з кліпу

Відомий канадський співак Джастін Бібер випустив новий відеокліп на пісню Anyone. Свою роботу 26-річний музикант присвятив 24-річній дружині Хейлі, яка і стала головною героїнею ролика.

Ролик знятий в стилі олдскульного відео з домашнього архіву.

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У кліпі, який складається з особистих відеозаписів подружжя, пара демонструє свої ніжні почуття: модель і співак обіймаються, цілуються і насолоджуються часом наодинці один з одним. Пісня Anyone – це любовна балада Джастіна про те, що, незалежно від того, що трапиться в майбутньому, він завжди буде любити Хейлі.

"Ти єдина, кого я коли-небудь буду любити. Тільки тебе, я маю сказати тобі, повинен сказати тобі. І якщо це не ти, то тоді і ніхто інший", – співає Бібер в пісні.

Джастін і Хейлі, які одружилися у 2018 році, часто відкрито говорять про свої почуття один до одного. Часом навіть складається враження, що цукерково-букетний період у них так і не пройшов.

Це цікаво: Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться новий зворушливий кліп, в якому знялася мама співачки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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