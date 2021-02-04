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SOWA – Сам на Сам: слухайте драйвовий ремікс співачки, який змушує танцювати
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Співачка SOWA представила ремікс на свій справжній хіт "Сам на Сам". Слухайте драйвову композицію української виконавиці на Радіо МАКСИМУМ!
Артистка SOWA зізнається, що вони з командою вирішили зробити ремікс, щоб надати пісні нового звучання і ще більшого поширення.
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Уже з перших секунд прослуховування цього треку хочеться танцювати. Він вийшов справді яскравим і запальним. І я прослуховую його декілька разів на день, – розповідає SOWA.
Ремікс показує пісню "Сам на Сам" з нової сторони для слухачів співачки. Він ще більше підкреслює драйвовість композиції. Сама ж виконавиця рекомендує вмикати її на повну під час поїздок на автомобілі. Ви зможете насолодитися крутим бітом, який додасть вам особливого настрою.
"Точно знаю, що наша робота запалюватиме ваші вечори, а також у неї є всі шанси стати вашим улюбленим реміксом", – додала вона.
Над композицією "Сам на Сам" працювали діджеї Dudinski & Mordax Bastards.
З перших секунд я зрозумів, що робота вийде цікавою та яскравою. Я дуже люблю працювати з професіоналами своєї справи. Вокал, ідея і сам зміст тексту надихнув мене на ремікс саме у цій стилістиці. Хочу висловити подяку співачці SOWA за приголомшливий вокал, – зазначив Dudinski.
SOWA – Сам на Сам, слухайте крутий ремікс співачки:
Також він подякував музикантам і звукоінженерам, які працювали на етапі запису, аранжування та відомості оригінальної версії. Вони, за словами діджея, проробили дивовижно якісну роботу, що суттєво спростило його завдання.
Нагадаємо, що зовсім скоро співачка презентує відеороботу на однойменний сингл. Її знімали у Стамбулі. Тож не проґавте. А поки насолоджуйтеся крутим реміксом від SOWA!
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