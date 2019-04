Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму

З моменту виходу на екрани феноменального фільму Матриця минуло цілих 20 років. Давайте поглянемо, як за ці роки змінилися актори, що знімалися в кінокартині.

Матриця – один з найбільш знакових фільмів в науковій фантастиці. Він був із захопленням прийнятий і глядачами, і критиками. Фільм, який викликав купу питань, суперечок, дискусій, які тривають і досі.

Нео

Трохи цікавинок: у перекладі з грецької це слово означає "новий". Крім того, це анаграма англійського слова "one". А ще в цьому імені можна побачити відсилку до маловідомого фільму Тіма Кінкейда 1986 року "Катастрофа роботів", де головний герой на ім'я Нео організував опір людей проти гніту машин. Його ім'я в світі матриці Томас Андерсон: Андерсон – відсилання до грецького слова "andros" – син людський, а Томас – англійський аналог імені Фома (Хома невіруючий). Але все ж головне в цьому персонажі, що Нео – обраний. Тому у багатьох він ототожнюється з фігурою Ісуса Христа.

Трініті

Керрі-Енн Мосс не була відомою актрисою, але Матриця Керрі-Енн по-справжньому прославила. Далі були такі знакові фільми як Шоколад, Пам'ятай, Немислиме, Параноя, Помпеї, а тепер ось і серіал Джессіка Джонс.

Морфеус

З моменту ролі Морфеуса кар'єра Фішберна мала великий успіх. Він знявся в декількох культових класичних фільмах, таких як CSI: Crime Scene Investigation і Hannibal, грав разом з Кіану Рівзом знову у John Wick: Chapter 2. Ви також, ймовірно, помітили його в Хижаках, Contagion, Passengers, Man of Steel і Blackish.

Агент Сміт

Наступна велика роль актора, звісно ж, Елронд в трилогії "Володар перснів", персонаж, якого він пізніше грав і в фільмах про Хоббіта. Актор знову працював з Wachowskis у фільмі V For Vendetta і Cloud Atlas, Captain America: The First Avenger і Hacksaw Ridge.

Сайфер

Відразу після першої Матриці Джо Пантольяно пощастило потрапити у фільм Крістофера Нолана Пам'ятай в ролі детектива Тедді. Також грав він у кількох сезонах Клану Сопрано. Одна з останніх робіт: маленька роль у фільмі Ідеальний вибір.

Апок

В оригінальному сценарії є пояснення походження імені Апок: Нео, почувши ім'я, каже, що Апок написав вірус під назвою Чотири вершники, що є прямою відсилкою до Чотирьох вершників Апокаліпсиса. Є і другий сенс. Epoch, комп'ютерний термін, що позначає точку відліку від 1 січня 1970 року. Саме з цього моменту зчитується час у секундах в Unix, так званий формат unixstamp.

Бонус: Персефона

У Моніки Белуччі (так-так, вона теж була у Матриці) все прекрасно: знімається в фільмах, в серіалах, в красивих фотосесіях. Найкрутіше, що вийшло після Матриці з її участю, це Страсті Христові, Брати Грімм, Моцарт в джунглях, 007 СПЕКТР.

