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ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!

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А ти зможеш вгадати назву серіалу 90-х? - фото 1
А ти зможеш вгадати назву серіалу 90-х?

"Беверлі Гіллз", "Альф", "Твін Пікс" та інші популярні серіали кінця минулого століття й досі одні з найулюбленіших. Ми підготували для вас ностальгійний тест, який визначить, чи можете ви впізнати кадри з серіалів.

Згадайте, як ми квапилися потрапити додому, тому що боялися запізнитися на чергову серію улюбленого серіалу. А пригадуєте, який з серіалів 90-х був ваш улюблений? А можливо ви були змушені дивитися їх, адже ваша мама або бабця були у захваті від героїв "Санта-Барбари"?

І ще: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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