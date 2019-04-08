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ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
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"Беверлі Гіллз", "Альф", "Твін Пікс" та інші популярні серіали кінця минулого століття й досі одні з найулюбленіших. Ми підготували для вас ностальгійний тест, який визначить, чи можете ви впізнати кадри з серіалів.
Згадайте, як ми квапилися потрапити додому, тому що боялися запізнитися на чергову серію улюбленого серіалу. А пригадуєте, який з серіалів 90-х був ваш улюблений? А можливо ви були змушені дивитися їх, адже ваша мама або бабця були у захваті від героїв "Санта-Барбари"?
І ще: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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