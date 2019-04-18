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Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
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Фільм Леон – одна з найголовніших стрічок талановитого Люка Бессона. Шедевр, який з'явився з нізвідки. Напевно, багатьом з вас захочеться подивитися на те, як актори фільму виглядають сьогодні.
Легендарний Леон з'явився через простій: Бессон чекав, поки Брюс Вілліс звільниться для зйомок в "П'ятому елементі". Щоб не втрачати час дарма, Люк вирішив зняти "халтурку": за місяць написав сценарій, ідея якого прийшла ще під час роботи над "Нікітою", і за три місяці зняв картину. У цьому році фільму виповнюється 25 років. Хочете поглянути, як змінилися актори стрічки за ці роки?
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Денні Айелло
Кар'єра цього актора почалася доволі пізно. Перший фільм з його участю вийшов у світ, коли Денні виповнилося 40 років! Сьогодні в його фільмографії налічується більше 90 різноманітних ролей і номінації на престижні кінопремії (і навіть "Оскар"). 20 червня цього року актору виповнилося 85 років. Він продовжує зніматися в кіно, але виконує в основному ролі другого плану. Можна сказати, що Денні Айелло, це чудовий приклад того, що навіть в 40 років можна стати зіркою Голлівуду.
Жан Рено
Француз за паспортом і іспанець за походженням, Жан Рено зіграв роль професійного кілера Леона, який працює на Нью-Йоркську мафію. Не дивлячись на всю жорстокість свого ремесла, Леон виявився здатним на ніжні, батьківські почуття до осиротілої дівчинці. І віддав за неї життя, коли це було потрібно. А так Жан Рено виглядає зараз, 25 років потому. Здається, він з тих, кому роки пасують. 30-го липня акторові виповниться 71 рік. Оскільки Жан продовжує активно зніматися в сучасних фільмах, залишається побажати йому нових, вдалих ролей!
Наталі Портман
Під час другої хвилі кастингів актриса, за плечима якої були тільки ролі в шкільних спектаклях, все-таки підкорила режисера. Дівчинці запропонували уявити смерть молодшого брата. Незважаючи на те, що Наталі – єдина дитина в сім'ї, вона гірко розплакалася, залишивши позаду 200 конкуренток на роль Матильди. Автори картини закрили очі навіть на вік актриси, якій виповнилося лише 11 років (за сценарієм героїня була трохи старша).
Гарі Олдман
Норман Стенсфілд (зіграв Гарі Олдман), корумпований і психічно неврівноважений агент Управління з боротьби з наркотиками був названий одним з найбільших лиходіїв кіно. Сьогодні чудовому Гарі Олдману 61 рік і він продовжує активно зніматися в кіно. На 2019 рік з ним заявлено відразу 5 прем'єрних фільмів.
Еллен Грін
Найбільшого успіху Грін домоглася завдяки ролі в мюзиклі 1982 Крамничка жахів, і однойменному фільмі 1986 року. Її дебют на великому екрані відбувся у фільмі 1976 року Наступна зупинка Грінвіч Віллідж, де вона зіграла головну жіночу роль. У наступні роки, Грін спорадично з'являлася на великому екрані в таких фільмах як Врубати на повну котушку, Сценічний дебют, Голий пістолет 33 ⅓: Останнє образу, Караван на схід, і, звісно, Леон.
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