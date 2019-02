MARUV – Siren Song (Bang!): слухайте пісню фаворитки Нацвідбору 2019

Епатажна співачка Анна Корсун, відома як MARUV, представила пісню "Siren Song" на Національний відбір Євробачення 2019. Слухайте запальну новинку та вчіть слова нового хіта!

MARUV замінила в Нацвідборі на Євробачення 2019 співачку TAYANNA. Вона виступить у першому півфіналі з новою піснею "Siren Song". Композиція вийшла тільки напередодні конкурсу, однак музичні критики та блогери вже назвали її головною претенденткою на перемогу. Зацініть, чи заслуговує трек такої високої оцінки!

Слухати онлайн MARUV – Siren Song на відбір Євробачення 2019:

Відзначимо, що MARUV виступить 9 лютого під шостим номером.

Текст і слова пісні MARUV – Siren Song (Bang!)

Ooh

Komm zu mir, komm zu mir

Ooh

Komm zu mir, komm zu mir

Come to me

Come to me

You're the only one

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Come to me

Come to me

Boy we can get on

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Falling through the floor

Baby, this is devil's door

Burning in the flame

Wanna know my secret?

(Bang!)

(Boom, boom, boom)

(Boom, boom, boom)

Uh

I'm so high

Love me, love me, love me, boy

I'm so fine

Love me, love me, love me, boy

Falling through the floor

Baby, this is devil's door

Come to me

Come to me

You're the only one

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Come to me

Come to me

Following my voice

Give me love

Give me love

You don't have a choice

Do you know me?

We'll take it really slowly

Falling through the floor

Ask the devil's door

You gotta know me

Just get the rhythm slowly

Burning in the flame

Wanna know my secret?

(Bang!)

(Boom, boom, boom)

(Boom, boom, boom)

Uh

I'm so high

Love me, love me, love me, boy

I'm so fine

Love me, love me, love me, boy

I'm so high

Love me, love me, love me, boy

I'm so fine

Love me, love me, love me, boy

Uh

(Bang!)

