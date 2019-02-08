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MARUV – Siren Song (Bang!): слухайте пісню фаворитки Нацвідбору 2019

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Прем'єра пісні MARUV – Siren Song - фото 1
Прем'єра пісні MARUV – Siren Song

Епатажна співачка Анна Корсун, відома як MARUV, представила пісню "Siren Song" на Національний відбір Євробачення 2019. Слухайте запальну новинку та вчіть слова нового хіта!

MARUV замінила в Нацвідборі на Євробачення 2019 співачку TAYANNA. Вона виступить у першому півфіналі з новою піснею "Siren Song". Композиція вийшла тільки напередодні конкурсу, однак музичні критики та блогери вже назвали її головною претенденткою на перемогу. Зацініть, чи заслуговує трек такої високої оцінки!

Слухати онлайн MARUV – Siren Song на відбір Євробачення 2019:

Відзначимо, що MARUV виступить 9 лютого під шостим номером.

Текст і слова пісні MARUV – Siren Song (Bang!)

Ooh
Komm zu mir, komm zu mir
Ooh
Komm zu mir, komm zu mir

Come to me
Come to me
You're the only one
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn
Come to me
Come to me
Boy we can get on
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn

Falling through the floor
Baby, this is devil's door
Burning in the flame
Wanna know my secret?
(Bang!)

(Boom, boom, boom)
(Boom, boom, boom)
Uh

I'm so high
Love me, love me, love me, boy
I'm so fine
Love me, love me, love me, boy

Falling through the floor
Baby, this is devil's door

Come to me
Come to me
You're the only one
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn
Come to me
Come to me
Following my voice
Give me love
Give me love
You don't have a choice

Do you know me?
We'll take it really slowly
Falling through the floor
Ask the devil's door
You gotta know me
Just get the rhythm slowly
Burning in the flame
Wanna know my secret?
(Bang!)

(Boom, boom, boom)
(Boom, boom, boom)
Uh

I'm so high
Love me, love me, love me, boy
I'm so fine
Love me, love me, love me, boy

I'm so high
Love me, love me, love me, boy
I'm so fine
Love me, love me, love me, boy
Uh
(Bang!)

Це цікаво: Конкурсна пісня Нацвідбору 2019 KAZKA – APART

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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