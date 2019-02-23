Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування у фіналі

  • 632
Фіналісти відбору на Євробачення 2019 - фото 1
Фіналісти відбору на Євробачення 2019

Фінал Національного відбору на Євробачення 2019, у якому за путівку до Тель-Авіву змагалися шестеро учасників, уже завершився і ми знаємо результати голосування суддів та глядачів. Україна зробила свій вибір!

Учасникам Нацвідбору на Євробачення 2019 потрібно було здобути якнайбільше балів від суддів і глядачів, при чому голосування останніх було пріоритетним.

Тут більше: Онлайн-трансляція Нацвідбору на Євробачення 2019

Джамала, Євген Філатов та Андрій Данилко виставили конкурсантам бали від одного до шести. Голоси глядачів також перевели в 6-бальну систему. Ось що вийшло:

Результати фіналу Нацвідбору 2019

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал
Freedom-jazz 6 4 10
YUKO 4 1 5
MARUV 5 6 11
Brunettes Shoot Blondes 2 3 5
KAZKA 3 5 8
ANNA MARIA 1 2 3

Отож, переможницею Нацвідбору на Євробачення 2019 стала співачка MARUV. Саме вона представить Україну в Ізраїлі з піснею Siren song. Вітаємо!

Оцінки суддів

  • Freedom-jazz – 6
  • YUKO – 4
  • MARUV – 5
  • Brunettes Shoot Blondes – 2
  • KAZKA – 3
  • ANNA MARIA – 1

Результати голосування глядачів

  • Freedom-jazz – 4
  • YUKO – 1
  • MARUV – 6
  • Brunettes Shoot Blondes – 3
  • KAZKA – 5
  • ANNA MARIA – 2
Результати в Нацвідборі 2019 - фото 309542
Результати в Нацвідборі 2019

А ви згодні із таким вибором переможця? Пишіть у коментарях!

Це цікаво: KAZKA у фіналу відбору нарешті не провалила вокал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 685
Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
  • 21 лютого, 11:55
  • 1473
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1239519
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Топ Важлива