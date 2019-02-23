Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування у фіналі

Фінал Національного відбору на Євробачення 2019, у якому за путівку до Тель-Авіву змагалися шестеро учасників, уже завершився і ми знаємо результати голосування суддів та глядачів. Україна зробила свій вибір!

Учасникам Нацвідбору на Євробачення 2019 потрібно було здобути якнайбільше балів від суддів і глядачів, при чому голосування останніх було пріоритетним.

Тут більше: Онлайн-трансляція Нацвідбору на Євробачення 2019

Джамала, Євген Філатов та Андрій Данилко виставили конкурсантам бали від одного до шести. Голоси глядачів також перевели в 6-бальну систему. Ось що вийшло:

Результати фіналу Нацвідбору 2019

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал Freedom-jazz 6 4 10 YUKO 4 1 5 MARUV 5 6 11 Brunettes Shoot Blondes 2 3 5 KAZKA 3 5 8 ANNA MARIA 1 2 3

Отож, переможницею Нацвідбору на Євробачення 2019 стала співачка MARUV. Саме вона представить Україну в Ізраїлі з піснею Siren song. Вітаємо!

Оцінки суддів

Freedom-jazz – 6

YUKO – 4

MARUV – 5

Brunettes Shoot Blondes – 2

KAZKA – 3

ANNA MARIA – 1

Результати голосування глядачів

Freedom-jazz – 4

YUKO – 1

MARUV – 6

Brunettes Shoot Blondes – 3

KAZKA – 5

ANNA MARIA – 2

Результати в Нацвідборі 2019

А ви згодні із таким вибором переможця? Пишіть у коментарях!

Це цікаво: KAZKA у фіналу відбору нарешті не провалила вокал